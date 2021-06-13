«На доске хватило места»: тюлень устал плыть, но посреди моря оказался только сапсерфер

Источник материала: ОНТ

В водах английского графства Дорсет сапсерфингист Дженк Албайрак-Туе снял необычное видео, которое привлекло внимание пользователей Сети. Ролик был размещен на Facebook.

Парень занимался сапсерфингом, когда неожиданно заметил неподалеку тюленя. Морской обитатель без стеснения направился к человеку, запрыгнул на доску и начал отдыхать.

Мужчина собрался с духом и поинтересовался у животного, хорошо ли оно проводит время. Тюлень на слова никак не отреагировал. Отдохнув, водный обитатель спрыгнул с доски.

Фото: cкриншот видео

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