|
«На доске хватило места»: тюлень устал плыть, но посреди моря оказался только сапсерфер
Источник материала: ОНТ
В водах английского графства Дорсет сапсерфингист Дженк Албайрак-Туе снял необычное видео, которое привлекло внимание пользователей Сети. Ролик был размещен на Facebook.
Парень занимался сапсерфингом, когда неожиданно заметил неподалеку тюленя. Морской обитатель без стеснения направился к человеку, запрыгнул на доску и начал отдыхать.
Мужчина собрался с духом и поинтересовался у животного, хорошо ли оно проводит время. Тюлень на слова никак не отреагировал. Отдохнув, водный обитатель спрыгнул с доски.
Фото: cкриншот видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В водах английского графства Дорсет сапсерфингист Дженк Албайрак-Туе снял необычное видео, которое привлекло внимание пользователей Сети. Ролик был размещен...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)