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«На доске хватило места»: тюлень устал плыть, но посреди моря оказался только сапсерфер

13.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«На доске хватило места»: тюлень устал плыть, но посреди моря оказался только сапсерфер

В водах английского графства Дорсет сапсерфингист Дженк Албайрак-Туе снял необычное видео, которое привлекло внимание пользователей Сети. Ролик был размещен на Facebook.

Парень занимался сапсерфингом, когда неожиданно заметил неподалеку тюленя. Морской обитатель без стеснения направился к человеку, запрыгнул на доску и начал отдыхать.

Мужчина собрался с духом и поинтересовался у животного, хорошо ли оно проводит время. Тюлень на слова никак не отреагировал. Отдохнув, водный обитатель спрыгнул с доски.

Фото: cкриншот видео

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В водах английского графства Дорсет сапсерфингист Дженк Албайрак-Туе снял необычное видео, которое привлекло внимание пользователей Сети. Ролик был размещен...
 
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