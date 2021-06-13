Легкий бетон из Оренбурга предлагают поставлять и производить на белорусских строительных заводах

Источник материала: ОНТ

Не только пуховые платки. Легкий бетон из Оренбурга предлагают поставлять, а позже и производить на белорусских строительных заводах.

Сейчас в Минске находится делегация российского региона. Основной интерес – строительство. Варианты сотрудничества обсуждали в профильном министерстве. Создание новых производств строительных материалов – новый этап в обоюдном движении, и это только один из проектов.

Напомним, уже в конце июня в Подмосковье состоится очередной форум регионов России и Беларуси. Такие мероприятия всегда заканчиваются миллионными контрактами для двух сторон.





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