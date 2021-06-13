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Российского хоккеиста ударили ножом в центре Москвы
Источник материала: ОНТ
Российского хоккеиста Даниила Ямщикова ударили ножом в центре Москвы (Россия). Об этом
Уточняется, что спортсмен получил ранение в ходе ночного конфликта на Цветном бульваре. Ямщиков был госпитализирован.
Нападавшего задержали. Начата проверка произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства конфликта.
Фото: Pixabay
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Российского хоккеиста Даниила Ямщикова ударили ножом в центре Москвы (Россия). Об этом информируют «Известия» со ссылкой на главное управление МВД по российской...
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