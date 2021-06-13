На девушку Протасевича Софью Сапегу завели еще одно уголовное дело

Источник материала: Салiдарнасць

Адвокат россиянки сообщил, что увидел документы о возбуждении в мае еще одного дела против нее.





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— В пятницу адвокат в Управлении Следственного комитета по Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела, — сказал Александр Филанович ТАСС .

Также, по словам адвоката Софьи Сапеги, его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое.