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На девушку Протасевича Софью Сапегу завели еще одно уголовное дело
13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Адвокат россиянки сообщил, что увидел документы о возбуждении в мае еще одного дела против нее.
Фото Reuters
— В пятницу адвокат в Управлении Следственного комитета по Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела, — сказал Александр Филанович
Также, по словам адвоката Софьи Сапеги, его подзащитная подала в суд жалобу на свое задержание. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое.
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Об этом сообщил адвокат арестованной.
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