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Белорус стал лучшим молодым дирижером в мире
13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский дирижер Дмитрий Матвиенко стал победителем на международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене (Дания).
Так выглядит радость победы на международном конкурсе. Фото malkocompetition
Также он стал обладателем приза зрительских симпатий, пишет
Для участия жюри выбрало 24 дирижера из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи и Хлоей Дюфрейн из Франции.
С победой Дмитрия поздравил Большой театр Беларуси, где молодой человек работает дирижером. Ближайшая постановка с его участием на родной сцене — опера «Травиата» 19 июня.
Дмитрий пока не смог рассказать подробнее о конкурсе и своей победе, потому что пытается попасть в Беларусь.
— Сейчас у меня большие проблемы с логистикой, не могу вернуться домой, — рассказал он Onliner.
В видеоинтервью Датскому концертному дому белорусский дирижер
В семье молодого человека нет музыкантов, и долгое время родные не разделяли увлечение Дмитрия, говоря: «Дирижер? Что это за профессия?»
— Я отвечал им: «Дайте время, и вы все увидите», — улыбается парень.
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Дмитрий Матвиенко пока не может вернуться домой.
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