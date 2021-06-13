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Белорус стал лучшим молодым дирижером в мире

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский дирижер Дмитрий Матвиенко стал победителем на международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене (Дания).

Белорус стал лучшим молодым дирижером в мире

Так выглядит радость победы на международном конкурсе. Фото malkocompetition

Также он стал обладателем приза зрительских симпатий, пишет Onliner.by. Если вы думаете, что дирижировать — это скучно, то просто посмотрите видео процесса.

Для участия жюри выбрало 24 дирижера из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи и Хлоей Дюфрейн из Франции.

С победой Дмитрия поздравил Большой театр Беларуси, где молодой человек работает дирижером. Ближайшая постановка с его участием на родной сцене — опера «Травиата» 19 июня.

Дмитрий пока не смог рассказать подробнее о конкурсе и своей победе, потому что пытается попасть в Беларусь.

— Сейчас у меня большие проблемы с логистикой, не могу вернуться домой, — рассказал он Onliner.

В видеоинтервью Датскому концертному дому белорусский дирижер рассказал, что увлекся музыкой благодаря бабушке (и даже спел «Купалинку»).

В семье молодого человека нет музыкантов, и долгое время родные не разделяли увлечение Дмитрия, говоря: «Дирижер? Что это за профессия?»

— Я отвечал им: «Дайте время, и вы все увидите», — улыбается парень.

 
 
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Дмитрий Матвиенко пока не может вернуться домой.
 
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