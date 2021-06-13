ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Это Беларусь, Софья: на Сапегу завели еще одно уголовное дело

13.06.2021 20:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Адвокат россиянки в свою очередь сообщил, что увидел документы о возбуждении в мае еще одного дела против нее

"В четверг (10.06.2021) адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - сказал в воскресенье ТАСС адвокат россиянки Александр Филанович.

Он также заявил, что ознакомился в Следственном комитете Беларуси с документами о задержании и возбуждении в мае еще одного уголовного дела против нее.


© Telegram Channel "Zheltye Slivy"/Reuters TV via REUTERS


"В пятницу (11.06.2021) адвокат в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела", - сказал Филанович.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат россиянки в свою очередь сообщил, что увидел документы о возбуждении в мае еще одного дела против нее
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы спявалі і танчылі, вырашылі быць шчаслівымі нават за кратамі». Кацярына Барысевіч — пра турму і волю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by