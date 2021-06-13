«Я счастлив». Белорус стал лучшим молодым дирижером в мире

Также он стал обладателем приза зрительских симпатий. Если вы думаете, что дирижировать — это скучно, то просто посмотрите видео процесса.





Для участия жюри выбрало 24 дирижера из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи и Хлоей Дюфрейн из Франции.













Конкурс имени Николая Малько (это выдающийся русский дирижер) проводится раз в три года начиная с 1965-го. В этот раз он проходил с 7 по 12 июня при отсутствии зрителей из-за ковидных ограничений. Участие принимали дирижеры 20—35 лет из разных стран мира, им помогал симфонический оркестр датского радио.





С победой Дмитрия поздравили родители и Большой театр Беларуси, где молодой человек работает дирижером. Ближайшая постановка с его участием на родной сцене — опера «Травиата» 19 июня.





people.onliner.by «Ваши аплодисменты станут лучшим поздравлением для дирижера в этот вечер», — сообщает Большой театр, цитирует Дмитрия







