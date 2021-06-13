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«Я счастлив». Белорус стал лучшим молодым дирижером в мире

13.06.2021 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 -летний  дирижер Дмитрий Матвиенко стал победителем на международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене

 Также он стал обладателем приза зрительских симпатий. Если вы думаете, что дирижировать — это скучно, то просто посмотрите видео процесса.

Для участия жюри выбрало 24 дирижера из 612 претендентов. В финале Дмитрий Матвиенко сразился с дирижером из Китая Линьхань Цюи и Хлоей Дюфрейн из Франции.



Конкурс имени Николая Малько (это выдающийся русский дирижер) проводится раз в три года начиная с 1965-го. В этот раз он проходил с 7 по 12 июня при отсутствии зрителей из-за ковидных ограничений. Участие принимали дирижеры 20—35 лет из разных стран мира, им помогал симфонический оркестр датского радио.

С победой Дмитрия поздравили родители и Большой театр Беларуси, где молодой человек работает дирижером. Ближайшая постановка с его участием на родной сцене — опера «Травиата» 19 июня.

«Ваши аплодисменты станут лучшим поздравлением для дирижера в этот вечер», — сообщает Большой театр, цитирует Дмитрия people.onliner.by
 
 
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30 -летний  дирижер Дмитрий Матвиенко стал победителем на международном конкурсе молодых дирижеров имени Николая Малько в Копенгагене
 
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