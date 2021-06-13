Крупные победы Италии и Бельгии, сенсация от Финляндии. С чего стартовал Чемпионат Европы по футболу?

Источник материала: ОНТ

Ну что, дождались? Три года планета буквально изнывала без крупных спортивных событий. Вмешался ковид и перенес чемпионат Европы по футболу, а следом и Олимпиаду. Но большой спорт все-таки с нами. И в пятницу на континенте был дан старт Чемпионату Европы по футболу.

Да, вот так непривычно, практически без зрителей. Да, кто-то обратит внимание на логотип турнира, мол, живем в 21-м году, какой – 20-й? Но тут ковид из 19-го вмешался. Главное – футбол с нами. Праздник. Ведь что важно – игра та же, а с учетом вынужденной паузы она не потеряла – приобрела в красках и зрелищности. И матч открытия Италия – Турция стал ярким прологом.

Только три дня прошло, а уже столько событий. Крупные победы Италии и Бельгии, сенсация от скромной Финляндии, победившей Данию. Но этот матч войдет в историю еще и потому, что прямо на поле едва не случилась трагедия. Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксон внезапно упал. Остановилось сердце, пришлось оперативно подключаться медикам. Тягостные минуты шли, весь стадион, игроки и зрители буквально молились, чтобы с лучшим игроком сборной все было хорошо. И – обошлось. Его буквально вернули с того света. Теперь 12 июня он будет отмечать свой второй день рождения. Переживаем и болеем вместе. Целый месяц большой футбол будет с нами. Жены, потерпите, что в это время со стороны мужей будет, возможно, меньше внимания и больше криков «Гол!», но – это наша жизнь. И она продолжается. Это главное.

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