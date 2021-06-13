Источник материала: ОНТ

Курсы валют, ВВП, инфляция: экономика в цифрах" class="one-news__figure-img">

Китайский юань никогда за последние три года не был таким крепким по отношению к доллару. Американская валюта переживает не самые лучшие времена, а вот китайская становится сильнее, и эксперты объясняют это быстрым экономическим восстановлением страны после пандемии. А что там с нашими финансами? Давайте взглянем на экономику. И вот что вспомнилось – только ленивый не прогнозировал в конце прошлого года и в начале нынешнего падение, девальвацию, банкротство, обвал и крах. Не случилось! И даже больше – цифры доказывают обратное. Возьмем те же курсы валют.

В начале года доллар стоил 2 рубля и 57 копеек. Все это время были колебания и курс доходил до 2 рублей 66 копеек в апреле. Но уже как два месяца мы наблюдаем падение доллара. Никогда он не стоил так низко в этом году (да и вообще за последние 10 месяцев), как сейчас – 2.48. С евро такая же ситуация – да, были пики, но сейчас это самая низкая стоимость европейской валюты – 3 рубля и 2 копейки. И с курсом российского рубля ситуация со знаком «нормальность». На фоне этих трех валют никакого падения белорусского рубля. Наоборот! Теперь предлагаем взглянуть на золотовалютные резервы страны. На 1 июня этого года активы Нацбанка составляют 7 миллиардов 763 миллиона долларов. И это максимум в этом году! Есть прирост золотого запаса.

Не обойдем внимание еще два важных пункта – ставку рефинансирования и инфляцию – они, конечно, не такие, как бы хотелось. И причины здесь далеко не только внутренние. В мире активно растут цены на сырьевые товары. Это спровоцировал неурожай прошлого года. Ползут вверх котировки нефти. Вообще растут цены на все металлы (черные, цветные, редкоземельные, драгоценные), на лес. И это – процесс глобальный.

А вот кому бы расти и расти – так это валовому внутреннему продукту. И эти темпы обнадеживают. ВВП за четыре месяца – с января по апрель – показал рост в 2,5%. Хотя правительство закладывало прогноз в 1,8%. Не сбывается. Ну, если прогноз не сбудется в лучшую для нас с вами сторону, то пусть так и будет. И зарплата пусть тоже растет. Средняя начисленная в стране с начала года (с января по апрель) выросла почти на 6%.

Разумеется, все хотят больше зарабатывать – это обычное дело. И вполне объяснимая человеческая сущность. Желать большего. И желать будущего. Еще об одной цифре – о той, что многих ждет впереди.

На этой неделе Минтруда и соцзащиты обнародовало количество тех, кто воспользовался программой «Семейный капитал». Таких практически 100 тысяч. Более шести лет государство поддерживает многодетные семьи. Рождается третий ребенок, четвертый, пятый и так далее – и можно рассчитывать на сумму около 10 тысяч долларов. Эта поддержка идет на социальные цели. И вот есть данные, на что тратят семьи семейный капитал.

Из почти 100 тысяч участников программы подали заявлении на досрочное использование. 5% потратили деньги на образование, 6% – на здоровье, а 89% – на улучшение жилищных условий. Вот такая раскладка, и в ней нет ничего удивительного. Дети растут, для многодетных семей очень актуален квартирный вопрос. И государство здесь готово помочь.

И не только в демографии. В правительстве на этой неделе оценили эффективность реализации государственных программ за пятилетний период, с 2016-го по 2020 годы. На 21 госпрограмму направлено 357 миллиардов рублей. И премьер-министр отметил: 48% программ, почти половину, можно оценить как высокоэффективные и эффективные. Остальным дана оценка – средняя. Но есть и критика – по отдельным госпрограммам остались не реализованными ряд проектов. Однако в будущем, это уже отметили в Министерстве экономики, оценивать эффективность будут по-другому. Во-первых, не только огулом, на уровне страны, а в каждом регионе. А еще появится цифровая платформа – где любой житель страны может высказать свое мнение по поводу той или иной программы. Может, обратить внимание государства, на чем сделать упор, где именно нужна помощь, а может, и покритиковать, если по делу.

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