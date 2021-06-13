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В Испании мужчина купил дом на выигрыш с лотереи. Но к нему пришла полиция, потому что он украл лотерейный билет
Источник материала: ОНТ
52-летний житель Испании приобрел дом на лотерейный выигрыш. Вскоре после этой покупки мужчина был арестован, так как до этого украл у женщины сумку с деньгами и лотерейным билетом, принесшим в итоге джекпот. На историю
По сведениям правоохранителей, 52-летний злоумышленник совершил кражу в декабре 2020 года. Преступление произошло в ресторане города Новельда. Вместе с сумочкой были похищены 950 евро и билет на рождественский тираж лотереи Эль-Гордо.
Уже через несколько дней злоумышленник узнал, что выиграл 125 тысяч евро – второй по величине приз лотереи.
Женщина, у которой украли сумку, обратилась к правоохранителям. Она рассказала, что в сумке был лотерейный билет. Испанка предполагала, что именно этот билет принес джекпот.
Злоумышленник был задержан в пригороде Валенсии 31 мая. Сейчас мужчина находится под следствием, но его отпустили под залог.
Фото: Guardia Civil
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В Испании мужчина купил дом на выигрыш с лотереи. Но к нему пришла полиция, потому что он украл лотерейный билет
52-летний житель Испании приобрел дом на лотерейный выигрыш. Вскоре после этой покупки мужчина был арестован, так как до этого украл у женщины сумку с деньгами и...
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