Коммерческая недвижимость от Dana Holdings: в чем ее плюсы?

Источник материала: ОНТ

Рынок коммерческой недвижимости возвращается к росту. Если в прошлом году эксперты говорили о масштабном спаде, в том числе и из-за пандемии, то в этом году в Москве говорят о рекордах продаж. За четыре месяца этого года в российской столице оформлено на 34% больше договоров, чем за аналогичный период прошлого года. И цифры, прогнозируют эксперты, будут только расти. О трендах и новых контрактах речь шла на крупнейшей отраслевой выставке MAPIC RUSSIA. Наша страна на форуме была представлено известным застройщиком – компанией «Дана Холдингз».





Крупнейшая площадка и повышенный интерес участников. Московская область, «Крокус Экспо», международная выставка MAPIC Russia. Бизнес стремится отвоевать позиции, потерянные во время пандемии. Интерес не только к российским объектам – всё больше российских компаний рассматривают приобретение коммерческой недвижимости в Минске и участие в совместных проектах.

Екатерина Карасева, заместитель генерального директора компании «Мега Айс»: «Мы с интересом узнали про строительство нового огромного торгового центра в белорусской столице, в многофункциональном комплексе Minsk World. В этом ТРЦ, который получил название Mara Mall, наша компания создаст уникальную ледовую площадку с современным дизайном. Статистика свидетельствует, что такая точка притяжения способствует увеличению посещаемости на 30%, помогает расти числу постоянных клиентов и, как следствие, обеспечивает рост продаж у арендаторов. В целом рентабельность торгового центра вырастает до 40%. Мы высоко оцениваем перспективы ТРЦ Mara Mall и с удовольствием примем участие в работе. Убеждены, что этот торговый центр станет новой достопримечательностью Минска и выгодным инвестиционным проектом».

Речь о белорусском проекте. Mara Mall возводят в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы – Minsk World, это не просто район, а город в городе, формирующий стиль жизни. И торговый центр будет под стать. В нём будет не просто каток, а настоящая арена для ледовых шоу, концертов и спортивных соревнований. Покупателям будет интересно оставаться, а это закономерный рост продаж. Торговый центр будет востребованным. Тысячи семей станут жителями нового района, тысячи сотрудников компаний, которые обоснуются в Международном финансовом центре, который строится здесь же. Ещё один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом «Мировых танцев». Его проект также представлен на выставке в Москве. Кроме того, застройщик предложил еще один интересный вариант коммерческой недвижимости – торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких паркинга будут построены в 3-м и 13-м кварталах комплекса Minsk World, еще один уже готовится к сдаче на улице Макаенка, рядом с комплексом «Парк Челюскинцев». Совмещение мест для парковки автомобилей с торговыми площадями – наиболее удачное решение для больших городов: и для жителей, и для туристов. А это уже интерес и владельцев сетей апарт-отелей.

Ирина Ивашкевич, генеральный директор сети апарт-отелей YE’S: «Безусловно, рынок Беларуси нам тоже интересен, поэтому мы внимательно изучили предложения из Минска. Наши апарт-отели сочетают высокие международные требования и специфику сегмента апарт-отелей, и в этом отношении комплекс Minsk World прекрасно подходит для выхода на рынок Беларуси. Грандиозный, очень интересный проект. В комплексе будет прекрасная инфраструктура, Международный финансовый центр, несколько торговых центров, здесь будут жить тысячи семей. Безусловно, новый район белорусской столицы, который называют "городом в городе", будет привлекать к себе как минчан, так и гостей столицы. Это будет новая достопримечательность Минска, и мы хотели бы вести бизнес в таком удобном, красивом и выгодном месте».

Российский бизнес предлагает и финансовые инструменты тем, кто хочет развивать бизнес в Беларуси. Компания Лили Фу производит одежду в Москве. А продает по всему миру. И в новом городе в городе планирует купить помещение под магазин.

Лили Фу: «В Беларуси я была в Минске. Хотим и бизнес у вас там. Пойдет дело, знаю. Мы продаем наши товары в Беларуси, в Минске, но своего магазина нет пока еще. Потом буду думать еще и квартиру купить».

Жилые комплексы застройщика – это не просто районы и кварталы, а новый современный стиль жизни.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings: «Наша компания строит в Минске не просто жилые дома, а многофункциональные комплексы. Большое внимание мы уделяем общественным и коммерческим помещениям. Например, в комплексе Minsk World кроме школ, детских садов и поликлиник будет построено очень много площадей для ведения бизнеса. Международный финансовый центр станет крупнейшей бизнес-площадкой Минска. Здесь будут возведены несколько торговых центров, в том числе самый большой в стране ТРЦ Mara Mall, а также множество встроенных в жилые дома коммерческих помещений – для магазинов, кафе, сферы сервиса и услуг. Это новый формат городской среды, в котором все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности».

Minsk World строят с опережением сроков на несколько лет. Недвижимость – выгодное вложение. Цена коммерческой недвижимости, например, в полностью реализованном застройщиком проекте «Маяк Минска» уже выросла в два раза. И это не предел.

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