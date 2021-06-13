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Коммерческая недвижимость от Dana Holdings: в чем ее плюсы?
Источник материала: ОНТ
Рынок коммерческой недвижимости возвращается к росту. Если в прошлом году эксперты говорили о масштабном спаде, в том числе и из-за пандемии, то в этом году в Москве говорят о рекордах продаж. За четыре месяца этого года в российской столице оформлено на 34% больше договоров, чем за аналогичный период прошлого года. И цифры, прогнозируют эксперты, будут только расти. О трендах и новых контрактах речь шла на крупнейшей отраслевой выставке MAPIC RUSSIA. Наша страна на форуме была представлено известным застройщиком – компанией «Дана Холдингз».
Крупнейшая площадка и повышенный интерес участников. Московская область, «Крокус Экспо», международная выставка MAPIC Russia. Бизнес стремится отвоевать позиции, потерянные во время пандемии. Интерес не только к российским объектам – всё больше российских компаний рассматривают приобретение коммерческой недвижимости в Минске и участие в совместных проектах.
Речь о белорусском проекте. Mara Mall возводят в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы – Minsk World, это не просто район, а город в городе, формирующий стиль жизни. И торговый центр будет под стать. В нём будет не просто каток, а настоящая арена для ледовых шоу, концертов и спортивных соревнований. Покупателям будет интересно оставаться, а это закономерный рост продаж. Торговый центр будет востребованным. Тысячи семей станут жителями нового района, тысячи сотрудников компаний, которые обоснуются в Международном финансовом центре, который строится здесь же. Ещё один крупный торговый центр будет построен рядом с кварталом «Мировых танцев». Его проект также представлен на выставке в Москве. Кроме того, застройщик предложил еще один интересный вариант коммерческой недвижимости – торговые центры на первом уровне многоэтажных паркингов. Два таких паркинга будут построены в 3-м и 13-м кварталах комплекса Minsk World, еще один уже готовится к сдаче на улице Макаенка, рядом с комплексом «Парк Челюскинцев». Совмещение мест для парковки автомобилей с торговыми площадями – наиболее удачное решение для больших городов: и для жителей, и для туристов. А это уже интерес и владельцев сетей апарт-отелей.
Российский бизнес предлагает и финансовые инструменты тем, кто хочет развивать бизнес в Беларуси. Компания Лили Фу производит одежду в Москве. А продает по всему миру. И в новом городе в городе планирует купить помещение под магазин.
Жилые комплексы застройщика – это не просто районы и кварталы, а новый современный стиль жизни.
Minsk World строят с опережением сроков на несколько лет. Недвижимость – выгодное вложение. Цена коммерческой недвижимости, например, в полностью реализованном застройщиком проекте «Маяк Минска» уже выросла в два раза. И это не предел.
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Рынок коммерческой недвижимости возвращается к росту. Если в прошлом году эксперты говорили о масштабном спаде, в том числе и из-за пандемии, то в этом году в Москве...
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