Источник материала: ОНТ

Какой на Западе видят предстоящую встречу Владимира Путина и Джо Байдена? Ведь нет сомнений, что и белорусский вопрос президенты поднимут. С чем в Женеву отправится Путин и какую палитру красок подготовили Байдену? Оценим.

Споров больше нет. Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле «Ла Гранж» на берегу Женевского озера. Поместье, построенное местным банкиром в XVII веке и окруженное садом в 25 гектаров, из исторического памятника, открытого для горожан и туристов, в ближайшие дни превратится в самое закрытое и охраняемое место.

Стефан Таймер, заместитель директора федеральной полиции Швейцарии: «Террористическая угроза в Швейцарии и Европе остается высокой, как показывает отчет наших спецслужб. Актуальны угрозы со стороны воинствующих экстремистских групп, возможны акции протеста. Мы находимся в состоянии повышенной готовности, и развертывание сил является значительным».

Километры колючей проволоки, устройства слежения, скрытые системы ПВО, тысячи полицейских и военных швейцарской армии по периметру и последние приготовления внутри – расстановка мебели и даже штрихи реставраторов – все должно быть организовано безупречно, заявляют швейцарские власти, называя хлопоты почетными и отдавая дань уважения не только высоким гостям, но и глобальному значению предстоящей встречи. Европа действительно многого ожидает от диалога Путина и Байдена. Медиа переполнены анонсами, аналитикой и прогнозами – как все пройдет и с чем лидеры России и США едут в Швейцарию?

Байден свой путь в Женеву начал с паневропейского турне, но показательно, что первый зарубежный визит в статусе президента – Великобритания, уже не член Евросоюза. Не Брюссель, а именно Лондон, самостоятельный политический игрок, с которым, очевидно, США легче находить общий язык.

И все же именно эта фраза «Америка возвращается», по уверениям представителей Белого дома, станет в ближайшее время определяющей во внешней политике США. Речь о восстановлении Трансатлантического союза, который обновит политические связи США и ЕС и подкрепит их военным сотрудничеством по линии НАТО. Всю неделю до самой женевской встречи европейские политики заняты согласованием своих позиций. В Британии проходит встреча Большой семерки, Европарламент гудит от напутствий, как строить отношения с Москвой, глава НАТО летит в Вашингтон перед саммитом альянса в Брюсселе. На всех брифингах и во всех заявлениях звучат схожие ноты – необходимо дать понять всему миру и, в первую очередь, России и Китаю, что США и Европа тесно связаны.

Борьба с пандемией, проблемы климата, горячие точки на мировой карте, пути разрядки между Западом и Востоком, а по сути – между ЕС и США с одной стороны и Россией и Китаем – с другой. В этом контексте аналитики особое место отводят росту регионального напряжения на линии соприкосновения двух глобальных игроков – ситуация в Беларуси и Украине, как ожидается, займет особое место в переговорном процессе. Речь, очевидно, пойдет не только об озабоченности наращивания военного потенциала в приграничных зонах, но и необоснованном экономическом давлении. Санкции, которые страны коллективного Запада в одностороннем порядке вводят против Москвы и ее союзников, по мнению наблюдателей, как правило, не достигают целей, но лишают возможности диалога.

В Кремле пока не делают громких заявлений по поводу предстоящей встречи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенты не будут следовать ни утвержденной повестке, ни временным ограничениям.

Пока же идет очевидная информационная пристрелка со стороны американских медиа. Байден в Европе посещает американские базы и делает заявления глобального характера, к примеру, о пожертвовании со стороны США 500 миллионов доз вакцины для бедных стран. Журналисты американского федерального телеканала берут тем временем интервью у Путина, не забывая провокационных вопросов.

Журналисты американского журнала «Тайм» помещают на обложку портрет Джо Байдена, в солнцезащитных очках которого отражается президент России, видимо намекая на то, чем на самом деле заняты мысли нынешнего главы Белого дома. Российские медиа выбрасывают в ответ фото Путина с похожим намеком. В марафон юмора врывается даже Дональд Трамп, который пожелал Байдену, которого он называет Сонным Джо, не засыпать на встрече и передать президенту России наилучшие пожелания.

Конечно, шутки шутками, но важность встречи Путина и Байдена переоценить сложно. Не секрет, что и Кремль, и Белый дом нынешние отношения характеризуют как худшие со времен холодной войны. В прошлый раз из глубочайшего кризиса их выводили Рейган и Горбачев. Первый саммит, который перевел отношения Москвы и Вашингтона к политике компромиссов и соглашений, тоже принимала Женева.

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