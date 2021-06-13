День народного единства: почему белорусам важно помнить дату 17 сентября 1939 года?

Источник материала: ОНТ

Каким быть нашему будущему? И как оценивать прошлое? Вопросы, с одной стороны, риторические, но очень уж актуальные в последнее время. И вот теперь одним государственным праздником в стране станет больше. 17 сентября – не столько запомните, сколько восстановите в памяти эту дату! Теперь это День народного единства. Дата не случайна. В 1939 году произошло воссоединение республики после 18-летнего вынужденного разделения на Западную и Восточную. 1939 год – думаете, это было так давно?

Больше двух тысяч километров со скоростью не выше 50 в час. Он посвятил свой отпуск автопробегу, о котором давно мечтал. Не белорус по происхождению, водитель пожарной части, он выехал из подмосковного Фрязино больше недели назад, чтобы посетить места боевой славы наших предков, мечтал добраться до Берлина, но пандемия скорректировала маршрут – поехал к Брестской крепости, туда где 22 июня в 4 часа утра началась Великая Отечественная…

Владимир Кулаков, водитель пожарной части № 305 городского округа Фрязино (Россия): «У нас был в деревне ветеран Великой Отечественной войны – лётчик Семёнов Пётр Иванович, и у него была точно такая же инвалидка с ручным управлением. Он был инвалидом. И он мне давал управление, и всё это в 10 лет влезло в голову. Поэтому я решил сделать такую же машину, в которой я первый раз сел за руль, и почтить память героев».

На вопрос, что для него значит память, он отвечает, подробно показывая маршрут. Говорит, мог бы преодолеть его быстрее, но на каждой остановке хотелось подольше подумать и помолчать. Правда, всегда находились люди, которые подробно расспрашивали – куда путь держит, да и ради чего это всё?

Владимир Кулаков, водитель пожарной части № 305 городского округа Фрязино (Россия): «Потому что здесь были такие бои, что просто по костям и по крови ходишь… И я решил до стен Брестской крепости, откуда это всё начиналось, доехать. У меня это получилось, я доехал».

Он изучил историю стольких мест боевой славы, побывал на самых знаковых, но попав в музей истории Великой Отечественной войны, на несколько секунд словно замер от увиденного…

И разве можно было когда-то представить, что 76 лет спустя кто-то станет по-другому рассказывать эту историю, которая стала горькой трагедией в судьбах разных стран. Но есть события, которые ещё до войны навсегда изменили белорусов. И сегодня только мы можем сохранить ценность жестоких уроков не всегда справедливых событий истории.

С детских фотографий смотрит улыбчивый маленький белорус, который вырастет и станет кандидатом исторических наук, потом ректором Академии управления. Всё начиналось с истории семьи, и он стал известен работами о белорусском национально-освободительном движении с 1921-го по 1939 год. Тогда территорию нашей страны буквально разрезали пополам. Таковы были условия мирного Рижского договора, и тогда мало кто думал о последствиях для одного народа… Только спустя почти два десятка лет, 17 сентября 39-го Беларусь воссоединится – территория увеличится в два раза, а население станет больше десяти миллионов.

О единстве в мелодиях и строках, близких каждому сердцу белоруса. В Молодечно уже в 20-й раз прошёл национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, его посвятили Году народного единства. С 93-го его называют белорусским Сан-Ремо, хотя праздник своей аутентичностью давно заявил о себе как не похожий ни на кого другого – наш родной фестиваль в Молодечно. Под оркестр под управлением маэстро Финберга здесь чувствуется единение белорусской души – мест в амфитеатре нет.

В календаре Беларуси появился новый государственный праздник. Официально – это день, который установлен в стране в знак памяти события, имеющего особое историческое или общественно-политическое значение. 17 сентября1939 года несправедливо разделённый белорусский народ воссоединился. Дальше в его истории появилась незаживающая рана Великой Отечественной войны и вечная память о героях, потом долгое восстановление и появление на карте мира суверенной Беларуси. Всё это единый народ прожил и пережил, уже ради нашего будущего. А какой пример мы будем передавать следующим поколениям, зависит только от нас.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram