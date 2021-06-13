Улица имени Протасевича в Гааге и комментарий Франака Вечерко о спецслужбах. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Пока сильные мира будут договариваться, история с приземлением в Минске лайнера Ryanair переходит в новую плоскость. Скандал разгорелся из-за пассажира самолета Романа Протасевича, у которого в Беларуси большие проблемы с законом. Правозащитники наперебой начали говорить о правах человека, но в интервью нашему каналу Протасевич всем ответил. И лично подтвердил, что закон нарушал и виновен. Но глас вопиющего в пустыне не хотят слышать. Нет желания у Запада признавать очевидное. Зато кто-то начал активно выкручивать историю с «Боингом» в свою сторону. Говоря проще, Протасевича сливают, а сами тем временем стараются набрать побольше очков.





Как и ожидалось, вокруг персоны Романа Протасевича в лагерях беглых началось сумасшедшее движение. И, как и ожидалось, оно не совсем однородное и часто откровенно нездоровое. Да, в целом риторика приблизительно такая: Романа задержали ни за что, и вообще – так нельзя, и интервью Маркову он дал по принуждению, и вообще – режим зверствует. Спойлер: очень скоро очень многие очень удивятся.

Но вот есть и обратная сторона этой оппозиционной Луны. На задержании Протасевича можно: а) хайповать; б) зарабатывать. И очень часто вся эта публично-популистская забота о Романе – это фейк, а суть – в корысти. Но есть и плюсы – это шевеление порождает порой очень смешные истории. Например, меня лично на неделе позабавила вот эта новость.

В Гааге, мол, появилась улица имени Романа Протасевича, и это улица, где находится белорусское посольство. Я, для начала, не сразу понял про инициаторов – «члены двух партий городского совета»: они члены в двух партиях одновременно? Или по одному – на каждую? Но не суть. А суть вот в чем – улица названа, цитата, «неофициально».

Что значит «улица названа неофициально»? А могу я неофициально назвать своим именем, скажем, улицу Революционную в Минске? И если я так сделаю – будут ли меня считать сумасшедшим? Очень надеюсь, что – да. Но вот в чем фейк, давайте порассуждаем. Члены городского совета Гааги хотят выпендриться и назвать улицу в честь Протасевича. Наверняка они предлагали этот вариант на заседании совета, и, скорее всего, были названы городскими сумасшедшими с такими идеями. И вот эти двое идут и называют улицу «неофициально», то есть просто самовольно привинчивают табличку с именем Протасевича на существующий дорожный знак. Который все равно полиция снимет через день-другой.

Зато фоточка есть красивая, создающая фейковую иллюзию о том, что Гаага с народом и вообще – звезда родилась. У Гаги, кстати, была неплохая песня, название которой переводится как «Порочный роман» – было бы больше времени, я бы свел это в эффектную шутку, а пока – просто информация.

Продолжим о Романе Протасевиче – и сейчас серьезно и без шуток. Есть два человека, к которым (и это моя личная принципиальная позиция) нужно относиться по-особенному. Это родители Романа. Они ведь тоже говорят, объективно – не все из того, что они говорят, есть правда. Но давайте мы все не будем забывать, что родители всегда будут защищать своего ребенка в любой ситуации и любыми методами. Считайте это публичной просьбой – и за родителей Протасевича, и за самого Романа. А мы продолжим о том, как на очевидных проблемах Протасевича с законом еще и зарабатывают.

Некий цифровой художник написал цифровую картину – уж извините, я и сам не совсем понимаю, что это. Картину он, посвященную аресту Протасевича, выставил на аукцион. Картину купили за 13 тысяч долларов, из них себе художник оставил 6 тысяч, а 7 тысяч передал в фонд BySol.

Естественно, новость пиарили все оппозиционные телеграм-каналы, мол, художники с народом. Вот что случилось с людьми, что некую цифровую картину цифрового художника из России, которого тут знать не знали, покупают за 13 тысяч в поддержку Романа? Роману-то от этого какая польза? Есть польза художнику, есть польза фонду BySol (там вообще любители заработать на идиотизме определенных граждан) – и дальше что? Ничего. Заработок и пиар, остальное – ложь.

Зато в этой волне бесконечного говорения эпохи пост-Романизма вскрывается и еще одна правда. Советник Тихановской Франак Вечерко, который извергал литры яда на нас в январе, когда мы даже фамилию назвали человека, курирующего штаб в Вильнюсе от литовских спецслужб, говорит вот это.

Так все-таки есть спецслужбы, да? В таком случае – чей это штаб? Белорусский? Да бросьте вы. Этот штаб в Вильнюсе белорусским никогда и не был. Остальное – ложь.

И коротко – о подруге Романа Софии Сапеге. Вокруг нее тоже много обсуждений, и письма она душевные пишет, рассказывая, что Роме за пару дней до рейса Афины – Вильнюс приснилось задержание в Минске, и сон оказался вещим. Ну, дай Бог, чтобы то, что снится Протасевичу сейчас, тоже сбылось – тогда будет очень интересно.

Но я позволю себе предположение, что куда больший интерес для следствия и вообще для общества имеет не сама София, а ее телефон. Ведь в нем однозначно много интересного, если уметь копаться. А желания докопаться до правды много у многих людей. В том числе – у меня.

Господа под никами «Кукловод из России», «Станционный смотритель», «Кастусь», «Dzmitry N» и «Черный паук». Польщен вашим вниманием к своей персоне и выражаю вам благодарность, что в качестве иллюстрации к сливу моих данных в телеграм-канал вы выбрали приличное фото с сайта ОНТ.

Кто скрывается за этими никами – я, спасибо людям в погонах, уже знаю. И по вам обязательно будет дополнено. И это не фейк.

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