Западный арсенал: как россиян пытаются убедить, что Кремль хочет заставить замолчать своих критиков?

Источник материала: ОНТ

Если кто-то сомневается в подаче фактов, то давайте получать информацию из всех возможных источников, чтобы обладать объективной картиной. Таковы непреложные законы журналистики. Сместимся восточнее и посмотрим, как в России оценивают все происходящее.

Навальный жив, здоров, претензий к руководству колонии, где отбывает наказание, не имеет и теперь много читает. Об этом оппозиционер сообщает лично, участвуя в очередных слушаниях по видеосвязи. Его на днях перевели из больницы, где лечили витаминами, обратно в колонию в Покрове. Срок Навального идет, а вот дело его в России, похоже, все. Фонд по борьбе с коррупцией, а также связанные с ним Фонд защиты прав граждан и «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями.

Алексей Жафяров, официальный представитель прокуратуры Москвы: «Данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных публичных мероприятий, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками. Особо стоит отметить, что они вовлекали в эти мероприятия несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью».

«Под прикрытием либеральных лозунгов занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Нет, это не о белорусской оппозиции, хотя, действительно, очень похоже. Претензии к ФБК абсолютно конкретные: зарубежное финансирование, незаконные акции, призывы к введению санкций, распространение информации, разжигающей ненависть и вражду. Ничего не напоминает? Да, теперь и в России будет так.

А вот над общественным порицанием, а точнее, над недопустимостью его формирования, сейчас работает весь западный арсенал: и госструктуры, и пресса. Не только европейцев, но и россиян через подконтрольные и аффилированные СМИ убеждают в том, что Кремль, как любая диктатура, просто хочет заставить замолчать своих критиков. Используют тяжелую артиллерию. Если в белорусском вопросе это чаще женщины, то в случае Навального – уже дети. А лучше, когда все вместе, как было, например, на этой неделе на Женевском форуме по правам человека. Дочь Алексея Навального Дарья получает вместо отца премию мужества. И посвящает ее не только российским, но и белорусским политзаключенным. Запад должен знать – и Минск, и Москва одинаково кровавые режимы, и что для них слеза ребенка?

Дарья Навальная, дочь Алексея Навального: «В своем письме мой папа просил посвятить эту награду каждому политзаключенному в России и Беларуси. Он писал: "Большинство из них находятся в гораздо худшем положении по сравнению со мной, потому что они не так известны или знамениты. Но они должны знать, что они не одиноки, и о них не забыли. Мы должны помнить о тех, кто борется за нашу свободу, и мы должны помогать и поддерживать их и их семьи"».

Поддерживать тех, у кого вместо шампанского и профитролей теперь тоталитарный чай и печеньки? Или тех, кто продвигал рассказы об ужасах жизни в диктатуре, а сам не готов к смене меню и бежит из страны, называя это вынужденной эмиграцией? Из России на этой неделе потянулись вереницей. Оппозиционер Дмитрий Гудков уехал в Киев и теперь раздает интервью о том, что в тюрьму хотят посадить всех его родственников. Один из ближайших соратников Навального Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Но только вот никто из них не говорит, что подозреваются они исключительно в экономических преступлениях. Европа, не вдаваясь в подробности, любое слово, несогласное с властью в Беларуси или России, с радостью поднимает на знамена и намеренно обостряет ситуацию. Эксперты говорят, что так ЕС перед саммитом в Женеве хочет не дать США войти с Россией хоть в некое подобие фазы примирения и в ключевых вопросах, а белорусский – один из них.

Россия все эти знаки видит и, кажется, напротив, в канун встречи Путина с Байденом ведет себя подчеркнуто жестко. На этой неделе Москва вышла из договора по открытому небу, готовится к денонсации меморандум об открытой суше, еще раз открыто заявлено: несмотря на любые санкции, Беларусь будут поддерживать. Американцы, напротив, стали аккуратнее. По своей инициативе они продлевают на пять лет действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и отказываются от санкций против газопровода «Северный поток-2». Ощущение, что встреча в Женеве больше нужна Байдену, становится все сильнее.

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