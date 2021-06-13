Владимир Макей: коллективный Запад обращает внимание на каждый чих, указывает, как нам жить, но не обращает внимание на наши инициативы и предложения

Источник материала: ОНТ

США и Евросоюз не стесняясь высказывают свое мнение о том, как должна развиваться та или иная страна, какие союзы допустимы с точки зрения интересов коллективного Запада. При этом интересы самих государств, их позитивные инициативы и предложения остаются незамеченными. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Владимир Макей: «Действительно, сегодня очень много в уши обычных граждан льется красивых слов о правах человека, о демократии, о свободе, о будущей красивой жизни и так далее, и тому подобное. Все это абсолютная мишура, за этим скрывается намного большее. Действительно, об этом говорил и Глава белорусского государства, грядет передел мира. Неизвестно, к чему еще приведет пандемия. Где-то я прочитал чуть ли не страшное предсказание о том, что это все кто-то специально задумал, потому что 7,5 миллиардов человек Земля не вынесет, потому нужно, чтобы 1,5 миллиарда осталось на Земле, только тогда она может прокормить их. Хотя я убежден, что с нашим таким отношением к земным богатствам, и 1,5 миллиарда скоро мы не прокормим. Это может быть научная фантастика, домыслы, слухи, конспирология, но мы должны реально смотреть на вещи. После развала Советского Союза существует расхожая фраза, что мы живем в многополярном мире. Это действительно так. После развала Советского Союза коллективный Запад, читай трансатлантическое партнерство США и Евросоюза, думали, что их влияние, доминирующее влияние сохранится на веки. Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем, играть определяющую роль в установлении принципов нового миропорядка, в определении принципов, по которым будет развиваться человечество. И это абсолютно обоснованно. Китай, Индия, Россия – они тоже имею на это право. Понятно, что они в первую очередь, эти большие геополитические игроки, не будут согласны с тем, чтобы кто-то указывал им, как жить. Отсюда и происходит это столкновение интересов, и мы как раз, к сожалению, оказались на разломе вот этих интересов. Беларусь, находясь на границе между Евросоюзом, между Западом и Востоком, непосредственно ощущает на себе влияние. Нам не нужно никуда уходить, нам нужно исходить из того, что нам Господом Богом предначертано жить на этом куске земли, как говорит наш Президент. И мы останемся здесь. Как и с кем дружить, это будет зависеть от развития ситуация.





Но эти вот недавние заявления генерального секретаря НАТО, они нас абсолютно настораживают. Буквально пару дней назад он заявил: “Нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга. Нас также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином”. Они тоже видят в этом угрозу. Но мы же не видим угрозу, что кто-то из стран Евросоюза, из стран-членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой, сотрудничество или со странами третьего мира развивают взаимодействие. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить? Это очень настораживает. Есть опасная тенденция к тому, чтобы формирование многополярного мира, продолжение геополитического передела к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом горячей войне. А предпосылки к этому есть. В прошлом году впервые со времени холодной войны мировые военные расходы увеличились до 2 триллионов долларов, что составляет почти 2,5% от мирового ВВП. Это очень опасная тенденция. Конечно же, мы категорически против подобного рода развития событий. Мы за то, чтобы страны, особенно большие страны, могли, умели договариваться. Чтобы они постарались услышать друг друга. То предложение, которое когда-то сделал российский президент о целесообразности встречи пяти государств, являющихся постоянными членами Совета безопасности, нам кажется, оно назрело и это необходимо делать как можно быстрее. В этом же русле лежит и наше предложение о проведении широкоформатного международного диалога по вопросам безопасности в нашем регионе, читай Хельсинки-2. Но об этих всех положительных наших инициативах и предложениях коллективный Запад сегодня почему-то предпочел забыть».