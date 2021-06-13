Лавров: резолюция Европарламента и черные списки имен белорусских силовиков. Что происходит с Европой?

Источник материала: ОНТ

Недавно Европарламент принял резолюцию. Пункты там из разряда «авось, попугаем, авось испугаются». Да было уже! И санкции, и списки, и угрозы. Правда, в своих фокусах европейские жонглеры становятся изобретательнее. «Депутаты Европарламента призывают Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишить белорусское государственное телевидение прав на трансляцию предстоящего футбольного турнира ЕВРО-2020 и бесплатно передать их независимому телеканалу "Белсат"». То есть наши коллеги с Белтелерадиокомпании заплатили за это, болельщики ждали, но тут из штаб-квартиры в Страсбурге доносится команда отдать. Бесплатно. Польскому каналу. Что это, как ни рейдерство? Подходы, конечно, те еще. А, впрочем, такое уже было. Сто лет назад. И в этой резолюции много подобных абсурдных примеров. Глеб Лавров изучил на этой неделе, что происходит с Европой. Два вывода. Первый: ничего нового, такое уже было. Второй: так болезнь еще не прогрессировала.

Однажды на исторической родине ЕС в Древней Греции было сказано: время – лучший лекарь. И в кои-то веки утверждение можно оспорить. Взять фантомные боли империй – они не проходят. Правда, чтобы бурно и явно прогрессировали, как в последние дни, такое бывало не часто тоже. Однако сейчас даже врачом не надо быть, чтобы верно поставить диагноз: старый мир болен. Весь, всерьез и, возможно, надолго.

Фантомные боли империй замечены даже у стран, которым великоимперскость в анамнез взять неоткуда. Украина, которая присоединялась к новым санкциям против Беларуси, на неделе должна была бы плакать. Из-за сообщения о бомбе сел самолет. Спецслужбы досмотрели багаж. А одного пассажира даже увели. И что же – прецедент уже был, но санкции для Киева не предусмотрены. Симптом двойных стандартов налицо?

Или вот польский президент Анджей Дуда. Приехал исполнить святой долг – поклониться павшим от рук «проклятых жовнеров». Павшим, вся вина которых была в том, что они – белорусы. То есть факт геноцида по этническому признаку – налицо. Но польские власти в лице Дуды решили сыграть по-иному. Решать проблемы Польши с теми же бастующими энергетиками, шахтерами, успокаивать недовольных властями фермеров, таксистов, женщин – это трудно. Белорусы и поляки – один народ, сказал Дуда в начале. А закончил тем, что мы – народ польский. Оттого, по логике паньства, можно белорусам козни нездоровые на границе учинять.

Только пограничным состоянием ума можно объяснить и искренность Жигимантаса Павилениса, главы парламентского комитета по иностранным делам Литвы. В интервью пранкерам он раскрыл планы Запада и свои лично для региона и всего мира. Галантерейщик и серые кардиналы, оказывается, собирались решить в свою пользу проблемы Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, затем перекинуться уже на Россию и замахнуться на Китай. Разумеется, во имя хорошего, против плохого. Процедуры начали с кнута имперских санкций и грозных окриков. А пряники думали забрать себе.

А бывшего президента Эстонии Ильвеса-с-бабочкой санировать поздно. Этот призвал создавать черные списки имен белорусских силовиков. И через это ухудшать ситуацию в Беларуси. Создать кризис. Экс-главе страны с хорошим интернетом в голову не пришло, что списки, по совету польских демократий, уже созданы. И оттуда же ими наполняются. А эстонец целый год думал. Лечить такое, кажется, поздно уже…

Дальше других пошел европарламент, который принял резолюцию по многим пунктам. Один другого не больнее, но болезненней. Ну кто в здравом уме надумает передавать права на телепоказ, купленные одной страной, телевизии другой страны? А вот там до этого додумались.

И понятно, что Старый свет не взялся бы за операцию против Беларуси без чуткого руководства коллег из-за океана. Там в конгрессе собрали консилиум из двух граждан США и гражданки, проживающей в Литве, и от имени народа нашей страны потребовали для народа нашей страны санкций и побольнее. И хотя все предыдущие попытки таким образом надавить на белорусов заканчивались ничем, США готовы осуществлять болезненное вмешательство. Потому что иным образом воздействовать на мир не умеют.

Впрочем, как показывает наша история, период обострения отношений Запада к нам всегда заканчивался ремиссией. Ждем. Ведь время если не лучший, то неплохой лекарь. А пока заполняем карточку понятным докторским почерком и фиксируем симптомы глобального кризиса.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram