Владимир Макей – о «говорящих головах без мозгов» и отсутствии ответственности у западных политиков

Источник материала: ОНТ

Боссы организации NED и руководитель комитета по иностранным делам Сейма Литвы, попавшиеся на удочку российских пранкеров, прямо озвучили агрессивное отношение к Беларуси со стороны коллективного Запада. Подобные громкие заявления показывают, что современные западные политики не чувствуют ответственности за свои слова и поступки. Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Владимир Макей: «Известный российский политолог Федор Лукьянов сказал однажды, что сейчас в международных отношениях пышным цветом расцветает феномен, который можно назвать “триумфом языка без костей”. Я бы сказал еще более жестко. Это можно назвать “триумфом говорящих голов без мозгов”. Это абсолютно так. Потому что сейчас западные “говорящие головы” договорились до того, что ради достижения ими же самими выдуманных целей они готовы действовать любыми способами и методами. Уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, не только шантаж и запугивание. Уже теракты, что было в Беларуси, восемь случаев за шесть месяцев прошлого года, это и попытка переворота, это и война. Ситуация с этими известными пранкерами, которые взяли интервью у руководства американского Национального фонда по развитию демократии, очень показательна. Напомню буквально несколько фраз, которые он сказал. Что сказал господин Гершман, который, кстати, по-моему, еще Рейганом был назначен? “Мы активно работаем в Беларуси, мы работаем с профсоюзами, работаем с так называемыми независимыми СМИ, с рабочими коллективами, с неправительственными организациями. Мы работаем в Витебске, Гродно, Могилеве”. Заметьте, как он прекрасно произносит вот эти вот названия городов, которые абсолютно непривычны ни для слуха, ни для произношения американцев. Значит, что давно, уверенно работают и знают, что представляют из себя те или иные места. И сотрудница фонда, по-моему, госпожа Аганесова, сказала, что “мы более 20 лет работаем с некоммерческими организациями Беларуси и именно наши тесные отношения или доброжелательные отношения с этими организациями определенно привели к тому, что мы наблюдали прошлым летом в Беларуси”. Читай ‑ к попытке государственного переворота. Это многое объясняет. А то, что вы упомянули руководителя комитета по иностранным делам Сейма Литвы, это вообще выходит за всякие рамки. Опять-таки, что он говорит? “Сейчас мы, европейцы, будем действовать вместе с американцами. Нынешняя ситуация сложна, потому что пришла команда, которая больше напоминает рейгановскую команду, которая выступает за расширение НАТО в Украине и Грузии, которая будет добиваться нормальных выборов в Беларуси”. Читай, опять-таки, будет добиваться государственного переворота. “Этот год – это будет белорусский год. Беларусь – это экзистенциальная угроза для региона, для Литвы. Мы сделаем все, чтобы этого не допустить”. Дальше мне очень понравилось. Пигмей-Литва говорит, что “Мы будем продолжать давить на Беларусь, мы будем работать с Украиной, Молдовой и Грузией”. Они выставляют себя в качестве великанов, которые хотят играть чуть ли не определяющую роль в нашем регионе и, может быть, даже в международной политике. Но что мне больше всего в память и резануло слух. Помните фразу этого руководителя в отношении России? Он сказал, что “Мы должны пережать вены кремлевскому режиму, мы должны пережать вены и белорусскому режиму. Мы готовы на конфликт”. Привел пример Рейгана, который когда-то, как он сказал, послал всех на три буквы, сказал, что СССР – это империя зла, и его надо погубить. “И мы добьемся своего”. И в заключение очень показательно. Говоря своему собеседнику: “Я познакомлю тебя со своей шайкой, с которой я работаю в отношении Беларуси, Грузии и так далее”. Бандитский жаргон, и действуют они как бандиты с большой дороги в моем понимании. Поражает абсолютное отсутствие ответственности за свои поступки, за свои слова. Правильно сказал Лукьянов. “Триумф языка без костей”.





Если это приемлемо, я бы еще привел в пример выражение одного американского эссеиста, писателя, доктора философии Нассима Талеба. В одной из последних книг он описывает ситуацию, происходящую сейчас вообще в мире в целом. Он говорит о том, что сегодня, он называет их интервенционистами, принимают ряд действий, которые приводят к абсолютно негативным последствиям. Пример – Ливия, Ближний Восток и так далее. И он сравнивает это с медицинским случаем, когда врач для того, чтобы понизить уровень холестерина, делает больному инъекцию умеренных раковых клеток. В результате больной умирает, но после смерти пациента врач горделиво заявляет, что уровень холестерина в организме понизился. Они делают две ошибки важные. Ошибка первая: вот эти говорящие головы даже не имеют ни возможности, ни способности видеть на шаг вперед. И второе: они рассматривают в одномерном измерении, не в многомерном. Как настоящий врач видит, что организм – это сложная система, врач чувствует свою ответственность. Эти же не чувствуют ответственности. Могу представить себе и представляю ситуацию, когда сидит политолог или деятель у себя на лужайке перед своим особняком, покупавшись в бассейне, пьет пиво или вино на лужайке и говорит, что нужно сделать в Беларуси, как лучше организовать выборы. Вся проблема в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах, в частности, в нашем государстве. Это самая большая опасность. А под видом этих вот провозглашения нынешних выхолощенных современных лозунгов, например, о демократии, они поощряют головорезов. И об этом, кстати, говорит этот эссеист, тоже очень четко и открыто в своей книге. Это один к одному то, что происходит в Беларуси. Блицкрига не получилось, поэтому надо в любом случае додавить, найти другие способы. “Пусть там белорусы страдают, меня не интересуют эти невинные люди”».