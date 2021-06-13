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Неизвестный открыл стрельбу под Римом

13.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестный открыл стрельбу под Римом

В городе Ардеа, расположенном в пригороде Рима (Италия), произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пенсионер и двое несовершеннолетних. Об этом 13 июня информирует Ansa.

По сведениям источника, о стрельбе в экстренные службы сообщили очевидцы и местные жители. Мужчина открыл огонь и покинул место происшествия. Подозреваемый забаррикадировался в квартире в Ардеа.

Уточняется, что пострадавшими несовершеннолетними стали дети 8 и 3 лет.

Фото: Pixabay

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В городе Ардеа, расположенном в пригороде Рима (Италия), произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пенсионер и двое несовершеннолетних. Об...
 
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