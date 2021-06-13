|
Неизвестный открыл стрельбу под Римом
Источник материала: ОНТ
В городе Ардеа, расположенном в пригороде Рима (Италия), произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пенсионер и двое несовершеннолетних. Об этом 13 июня
По сведениям источника, о стрельбе в экстренные службы сообщили очевидцы и местные жители. Мужчина открыл огонь и покинул место происшествия. Подозреваемый забаррикадировался в квартире в Ардеа.
Уточняется, что пострадавшими несовершеннолетними стали дети 8 и 3 лет.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Ардеа, расположенном в пригороде Рима (Италия), произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пенсионер и двое несовершеннолетних. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)