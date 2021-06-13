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Сборная России проиграла Бельгии в первом матче чемпионата Европы по футболу

13.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная России проиграла Бельгии в первом матче чемпионата Европы по футболу

Сборная России проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020. Команды встретились на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ромелу Лукаку открыл счет после ошибки Андрея Семенова на 10-й минуте встречи. На 34-й минуте после подачи с левого фланга защитник сборной Бельгии Тома Менье увеличил преимущество своей команды в счете. В конце встречи Лукаку оформил дубль – итоговый счет 3:0 в пользу бельгийцев.

13 июня на чемпионате Европы еще три поединка. В эти минуты сборная Англии играет с Хорватией. Австрия встретится с командой Северной Македонии. А вечером поединок Нидерланды – Украина. 

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Сборная России проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020. Команды встретились на стадионе в Санкт-Петербурге. Ромелу Лукаку открыл счет после ошибки Андрея...
 
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