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Фестиваль «Вытокi» в Кобрине. Как это было

14.06.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фестиваль «Вытокi» в Кобрине. Как это было

«Вытокi» – слово, которое объединяет нас всех. Наша память, наши корни, наша земля. Культурно-спортивный фестиваль под названием «Вытокi» в хорошем смысле захватывает белорусские регионы. Лида и Орша его уже приняли, впереди праздник у Мозыря, Бобруйска и Жодино. А на этой неделе событие принимал Кобрин. Как это было? Без лишних слов – просто эмоции и настроение. 

Подробнее – в видеоинформации.


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«Вытокi» – слово, которое объединяет нас всех. Наша память, наши корни, наша земля. Культурно-спортивный фестиваль под названием «Вытокi» в хорошем смысле...
 
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