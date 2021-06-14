Фестиваль «Вытокi» в Кобрине. Как это было

Источник материала: ОНТ

«Вытокi» – слово, которое объединяет нас всех. Наша память, наши корни, наша земля. Культурно-спортивный фестиваль под названием «Вытокi» в хорошем смысле захватывает белорусские регионы. Лида и Орша его уже приняли, впереди праздник у Мозыря, Бобруйска и Жодино. А на этой неделе событие принимал Кобрин. Как это было? Без лишних слов – просто эмоции и настроение.

Подробнее – в видеоинформации.





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