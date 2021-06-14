



Кадр из фильма





СТВ. "Мы просто понимаем загрузку наших кинотеатров, пока еще есть меры ограничительного характера, поэтому мы не спешим. Хотим, чтобы впоследствии большее количество зрителей увидело этот фильм. Всему свое время. Время придет, и фильм, конечно же, на полке находиться не будет", — заявил чиновник в комментарии телеканалу





Биографический фильм "Купала" не может попасть к белорусскому зрителю уже второй год. Официальный показ несколько раз переносили. Последний раз его планировали показать на кинофестивале "Лістапад" в конце 2020-го, но снова отложили. В интернет даже слили черновую версию ленты, чтобы зрители имели представление о фильме.





Во время его съемок страсти разгорелись не шуточные — фильм упрекали в антироссийских настроениях.