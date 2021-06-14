











Об этом французский президент заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN.

"В течение четырех лет мы, не только мы, европейцы, но и наши канадские и японские партнеры по G7, сделали все возможное для того, чтобы мировой порядок, в который мы верим, мог продолжать функционировать", - сказал Макрон.





Ссылаясь на предыдущие напряженные саммиты, в которых участвовал бывший президент США Дональд Трамп, Макрон сказал журналистам, что формат "Большой семерки" был "поставлен под сомнение".





Он предупредил, что модель международной либеральной демократии находится под угрозой, но саммит "показал, что мы снова открыли более привычный нам язык, где развитые экономики, независимо от их разногласий по поводу региональных вопросов, двусторонних вопросов, которые иногда порождают различные интерпретации, все же разделяют ценности и имеют желание координироваться, чтобы их защищать, реформировать их системы и способность действовать сообща перед большими современными вызовами".







