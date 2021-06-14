Прохладная неустойчивая воздушная масса накрыла страну

Сегодня территория республики будет находиться в прохладной неустойчивой воздушной массе.





По прогнозу Белгидромета, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.

Ветер северный порывистый. Температура воздуха в регионгах:

Брест +20..+22°C;

Витебск +22..+24°C;

Гомель +24..+26°C;

Гродно +20..+22°C;

Могилев +24..+26°C;

Минск +19..+21°C.