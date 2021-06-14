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Прохладная неустойчивая воздушная масса накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня территория республики будет находиться в прохладной неустойчивой воздушной массе.
По прогнозу Белгидромета, будет облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы.
Ветер северный порывистый. Температура воздуха в регионгах:
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Сегодня территория республики будет находиться в прохладной неустойчивой воздушной массе.
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