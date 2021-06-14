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Защита Софии Сапеги подала в суд жалобу на ее задержание
Источник материала: Навiны
Защита россиянки Софии Сапеги подала в суд жалобу на ее задержание, сообщил БелаПАН адвокат Александр Филанович.
Защитник посетил подзащитную в СИЗО КГБ 10 июня. По его словам, девушка чувствует себя нормально.
«Рассмотрение жалобы состоится 14 июня в 9.50 в суде Партизанского района. Судебное заседание закрытое», — отметил Филанович.
11 июня в управлении Следственного комитета по Минску защита ознакомилась с документами, касающимися задержания, а также с другими сведениями о возбуждении в ее отношении 23 мая еще одного уголовного дела.
Белорусские правозащитники признали Сапегу политзаключенной.
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Защита россиянки Софии Сапеги подала в суд жалобу на ее задержание, сообщил БелаПАН адвокат Александр Филанович.
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