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Макей назвал Литву пигмеем

14.06.2021 07:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поведение Литвы по отношению к официальному Минску «выходит за всякие рамки», заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Макей назвал Литву пигмеем

«Вы упомянули руководителя комитета по иностранным делам Сейма Литвы [Жигимантаса Павилёниса], это вообще выходит за всякие рамки. Опять-таки, что он говорит? «Сейчас мы, европейцы, будем действовать вместе с американцами, нынешняя ситуация сложна, потому что пришла команда, которая больше напоминает рейгановскую команду, которая выступает за расширение НАТО в Украине и Грузии, которая будет добиваться нормальных выборов в Беларуси». Читай, опять-таки, будет добиваться государственного переворота», — сказал Макей в интервью, показанном вечером 13 июня в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

«Пигмей-Литва говорит, что «мы будем продолжать давить на Беларусь, мы будем работать с Украиной, Молдовой и Грузией». Они выставляют себя в качестве великанов, которые хотят играть чуть ли не определяющую роль в нашем регионе и, может быть, даже в международной политике», — утверждает руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

 

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Теги: Минск
 
 
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Поведение Литвы по отношению к официальному Минску «выходит за всякие рамки», заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
 
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