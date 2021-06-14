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В Израиле празднуют начало «эпохи без Нетаньяху»

14.06.2021 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает издание Times of Israel.



По данным издания, лидеры новой коалиции заручились 60 голосами из 120, 59 проголосовали против. Один депутат воздержался.

Таким образом, в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет.

Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет. Церемония передачи власти запланирована на 14 июня.

В рамках соглашения о коалиции, первые два года на посту премьера проведет Нафтали Беннет (партия "Новые правые"), а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").

Нынешняя коалиция состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий. Она получила название "блок перемен".

Вчера на площади Рабина в Тель-Авиве прошли многолюдные празднества по поводу приведения к присяге правительства Беннета-Лапида, передает newsru.co.il. Одновременно с ними проходили и митинги в поддержку Нетаньяху. 
 
 
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Депутаты Кнессета, однопалатного парламента Израиля, в воскресенье выразили доверие новому коалиционному правительству, в котором не представлена партия...
 
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