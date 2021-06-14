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Макею легче говорить о войне, чем о новых и честных выборах

14.06.2021 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ в воскресенье заявил, что дальнейший геополитический передел мира может привести к войне.




"Есть опасная тенденция к тому, чтобы это формирование многополярного мира, дальнейшее продолжение этого геополитического передела не привело к какой-нибудь холодной войне 2.0 или потом какой-нибудь горячей войне. А предпосылки к этому есть", - подчеркнул Макей.

По его словам, после развала СССР коллективный Запад думал, что его влияние сохранится навеки.

"Но нет, оказалось, что появились и появляются новые игроки, которые тоже хотят занять свое место под солнцем. Китай, Индия, Россия тоже имеют на это право. Отсюда и происходит это столкновение интересов. И мы как раз, к сожалению, оказались на разломе этих интересов", - отметил министр.

Макей также заявил, что Беларусь настораживают недавние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Помните, буквально несколько дней назад он заявил, что "нас очень беспокоит укрепление сотрудничества между Беларусью и Россией, мы видим в этом угрозу для нашего восточного фланга". Их также беспокоит укрепление взаимодействия между Москвой и Пекином - они тоже видят в этом угрозу. Но мы же не видим угрозу в том, что кто-то из стран Евросоюза или стран-членов НАТО укрепляет взаимоотношения между собой или со странами третьего мира развивают взаимодействие. То есть мы не должны обращать на это внимание, а они на малейший чих будут реагировать и указывать, как нам жить", - резюмировал министр. 
 
 
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала ОНТ в воскресенье заявил, что дальнейший геополитический передел мира может привести к войне.
 
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