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«Давайте вместе с вами будем сильней!» Тренер «Витязя» и активист SOS_BY проведет открытые тренировки для всех желающих

14.06.2021 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер гандбольного «Витязя» и активист SOS_BY Константин Яковлев в середине недели рассказал о желании проводить открытые групповые тренировки на воздухе.

С форматом мероприятия коуч на тот момент еще не определился, но пообещал приглашать на занятия свободных спортсменов, честных журналистов, известных ведущих, артистов театра и кино.

По поводу выбора даты и времени первой тренировки была объявлена настоящая демократия – любой желающий мог отписаться в комментариях о том, когда и как готов присоединиться к движу. 


Судя по немалому количеству сообщений под записью, идея проводить такие занятия многим пришлась по душе. Старт тоже решили не откладывать надолго – общим решением начало тренировок назначено на среду (16 июня) в 19:00 на игровой площадке в Новой Боровой.
 
 
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Главный тренер гандбольного «Витязя» и активист SOS_BY Константин Яковлев в середине недели рассказал о желании проводить открытые групповые тренировки на воздухе.
 
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