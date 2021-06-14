«Давайте вместе с вами будем сильней!» Тренер «Витязя» и активист SOS_BY проведет открытые тренировки для всех желающих

С форматом мероприятия коуч на тот момент еще не определился, но пообещал приглашать на занятия свободных спортсменов, честных журналистов, известных ведущих, артистов театра и кино.





По поводу выбора даты и времени первой тренировки была объявлена настоящая демократия – любой желающий мог отписаться в комментариях о том, когда и как готов присоединиться к движу.









Судя по немалому количеству сообщений под записью, идея проводить такие занятия многим пришлась по душе. Старт тоже решили не откладывать надолго – общим решением начало тренировок назначено на среду (16 июня) в 19:00 на игровой площадке в Новой Боровой.