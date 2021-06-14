Это было красиво: Украина отыгралась с 0:2, но проиграла Нидерландам на Евро-2020









Сборная Украины потерпела поражение от Нидерландов в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2020, уступив в Амстердаме со счетом 2:3.





Нидерланды на правах хозяев активно вошли в игру и пока остальные наши игроки пытались успокоиться, сбросив мандраж, Георгию Бущану пришлось демонстрировать свое мастерство.





Уже на второй минуте Бущан Депаю переправить мяч в ворота, на пятой минуте он сделал сейв после удара Дамфриса плюс в нескольких моментах Георгий вовремя вышел с ворот, нивелируя потенциальную опасность.

На 13-й минуте Украину ждала неприятная новость – Зубков получил повреждение и вынужден был уступить место на поле Марлосу.





В целом это не сильно повлияло на игру – Нидерланды контролировали мяч, прижимали нас к воротам, но украинцы, успокоившись, стали перекрывать свободные зоны, да и сами хозяева немного сбавили темп.

К середине первого тайма моменты начали появляться у противоположных ворот – Яремчук пробил по центру в руки голкиперу, Ярмоленко убрал финтом Блинда и с правой ноги пробил в руки Стекеленбургу, несколько ударов Малиновского издали заблокировали соперники.

Стоит отметить, что Украина не стала садиться в защиту и пыталась быстрыми атаками отвечать на атаки соперника, хотя класс Нидерландов все же сказывался и преимущество было у хозяев.

Под конец тайма Нидерланды вновь взвинтили темп и начали создавать остроту. Бущан в ногах забрал мяч у Депая, Ван Анхолт после розыгрыша углового пробил над воротами, на 39-й минуте Вейналдум с линии штрафной сильно пробивал, но Бущан невероятным образом среагировал. А в следующей атаке Дамфриса наши забыли на дальней штанге, но он простил Украину, головой пробив мимо ворот.

В итоге непростой для команды Шевченко первый тайм завершился вничью 0:0, а героем первых 45 минут стал Бущан, минимум пять раз спас команду от гола.

Что не получилось у Нидерландов в первом тайме они сделали в начале второго. Уже на 52-й минуте Миколенко упустил на фланге Думфриса, который опасно прострелил. Бущан отбил мяч, но на подбор не успели наши опорные полузащитники, а Вейналдум расстрелял ворота, отправил мяч под перекладину не дав Бущану шансов сделать еще один сейв.





Прошло всего 7 минут и второй мяч оказался в наших воротах. Миколенко в штрафной упал в борьбе против Думфриса, все остановились, а Вегхорст, к которому отлетел мяч, пробил Бущана. Арбитр обратился к помощью VAR, но гол не отменил.





Казалось, после того, как на табло счет стал 2:0, команды успокоились и смирились с таким исходом. Но Украина перестроилась (Шевченко выпустил Шапаренко вместо Марлоса и перевел Зинченко налево) и вдруг все изменилось.





Звоночек прозвенел на 72-й минуте, когда Яремчук с разворота пробил в руки вратарю. На 75-й минуте Ярмоленко получил скидку от Яремчука перед штрафной и всадил мяч в дальнюю девятку в классическом смещении с правого фланга. Лучший гол на Евро-2020 на данный момент.





А спустя несколько минут Зинченко заработал штрафной, Малиновский подал, а Яремчук головой переправил мяч в ворота. 2:2.





Увы, но удержать ничью наши футболисты не смогли. Аке подал в штрафную, где Дамфрис пробил головой с близкого расстояния мимо Бущана в правый нижний угол.



