На Евро-2020 в понедельник пройдут три матча

Сегодня на чемпионате Европы пройдут три матча.





В 16:00 в Глазко начнется поединок Шотландия — Чехия, которые выступают в квартете D.

В 19:00 в борьбу вступят команды из группы E. Сначала в Санкт-Петербурге сразятся Польша и Словакия, а в 22:00 в Севилье начнут выяснять отношения Испания и Швеция.