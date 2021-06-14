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На Евро-2020 в понедельник пройдут три матча
Источник материала: Навiны
Сегодня на чемпионате Европы пройдут три матча.
В 16:00 в Глазко начнется поединок Шотландия — Чехия, которые выступают в квартете D.
В 19:00 в борьбу вступят команды из группы E. Сначала в Санкт-Петербурге сразятся Польша и Словакия, а в 22:00 в Севилье начнут выяснять отношения Испания и Швеция.
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Сегодня на чемпионате Европы пройдут три матча.
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