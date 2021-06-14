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Макей: в международных отношениях — триумф говорящих голов без мозгов

14.06.2021 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня «в уши обычных граждан льется очень много красивых слов о правах человека, демократии, свободе, будущей красивой жизни», но «все это — абсолютная мишура», заявил министр иностранных дел Владимир Макей.

Макей: в международных отношениях — триумф говорящих голов без мозгов

По его мнению, за этим скрывается попытка «столкновения интересов», которая «может привести к новой холодной войне, а Беларусь как раз оказалась на разломе этих интересов».

«Известный российский политолог Федор Лукьянов сказал однажды, что сейчас в международных отношениях пышным цветом расцветает феномен, который можно назвать «триумфом языка без костей». Я бы сказал еще более жестко: это можно назвать триумфом говорящих голов без мозгов. Это абсолютно так», — заявил глава МИД в интервью, показанном вечером 13 июня в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

«Сейчас западные говорящие головы договорились до того, что ради достижения ими же самими выдуманных целей они готовы действовать любыми способами и методами, — сказал Макей. — Уже не только подкуп, не только финансирование, не только информационная война, не только шантаж и запугивание. Уже теракты, что было в Беларуси — восемь случаев за шесть месяцев прошлого года, это и попытка переворота, это и война».

Министр считает, что современные политики «не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах, в частности в нашем государстве». «Это самая большая опасность, а под видом провозглашения этих вот нынешних выхолощенных современных лозунгов, например о демократии, они поощряют головорезов», — заявил министр.

«Могу представить себе и представляю ситуацию, когда сидит политолог или деятель у себя на лужайке перед своим особняком, покупавшись в бассейне, пьет пиво или вино на лужайке и говорит, что нужно сделать в Беларуси, как лучше организовать выборы», — добавил глава МИД.

Также он заявил, что поведение Литвы по отношению к официальному Минску «выходит за всякие рамки».

 

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Теги: Минск
 
 
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