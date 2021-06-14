Параллельная реальность: три заявления чиновников, которые поражают

Источник материала: Салiдарнасць

На какой планете живут белорусские чиновники?

Вертикальщиков давно подозревали в оторванности от белорусской реальности, но даже при таком положении дел они на прошлой неделе сумели удивить. Разбираем три заявления, которые не могут не впечатлить.





Чиновники верят в развитие туризма

В Гродно на республиканском семинаре по развитию туризма вице-премьер Игорь Петришенко и глава региона Владимир Караник немало рассказывали, как можно привлечь в страну зарубежных гостей.

К сожалению, с семинара не передали слова чиновников, как это может произойти в ситуации, когда вся Европа шокирована инцидентом с самолетом Ryanair и когда она решала разорвать с Беларусью авиасообщение.

В ситуации, когда наша страна начинается восприниматься как территория, где активничают чуть ли не пираты.

И тем более интересно было бы узнать, что думают чиновники по поводу того, как можно привлечь туристов из соседствующих с Гродненщиной Польши и Литвы – стран, которые белорусские власти в чем только не обвиняют.

Какой тур они готовы предложить полякам по Гродно, пока Анджей Почобут и Анжелика Борис сидят в тюрьме?

Депутат верит, что Беларусь кормит весь мир

Депутат Палаты представителей Лилия Ананич дала понять, что белорусы не пострадают от западных санкций, введенных из-за действий властей. На чем базируется ее уверенность? Ее аргументация стоит того, чтобы быть процитированной .

Оформить как цитату:

Мы за эти годы не переставали выпускать хорошую, достойную продукцию, которая будет нужна, если не на Западе, то на Востоке. Мы сегодня кормим весь мир нашей продукцией сельского хозяйства. Посмотрите адреса наших, так сказать, векторов, куда идет наша продукция

Лилия Ананич

Посмотрели. Не хочется разочаровывать депутата, но экспорт белорусской сельхозпродукции ежегодно колеблется в районе 5,5 миллиардов долларов – эта цифра не способна удивить наших соседей с учетом масштаба страны.

География экспорта такова: примерно 85% приходится на Россию и страны ЕАЭС, менее 5% на Евросоюз, еще 10% на другие страны.

Слова «мы кормим весь мир» здесь явно не подходят.

Правитель верит, что «Великий камень» еще имеет перспективы

Примерно десять лет назад возникла идея создать белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», чтобы производить высокотехнологичную продукцию и экспортировать ее в Евросоюз и ЕАЭС.

Александр Лукашенко говорил, что экспорт ежегодно будет достигать 50 миллиардов долларов.

Для этого парку создали суперльготный налоговый режим. И что же? Смешно сказать, в 2020 году выручка резидентов «Великого камня» составила 189 миллионов белорусских рублей (о размере прибыли решили умолчать).

На недавнем совещании правитель как будто признал провал проекта: «Льготные условия приличные в парке». И к какому выводу он пришел? Подготовлен проект указа, «направленный на улучшение инвестиционного климата».

Налоговые льготы в «Великом камне» и так грандиозные, очевидно, что китайцы не видят перспектив в работе Беларуси – тем более с учетом конфронтации властей страны с западными странами и санкций с их стороны.

И все же Лукашенко верит, что дело вовсе не в этом, а в том, что «Великому камню» для процветания нужно еще больше льгот…