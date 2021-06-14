Милиция прокомментировала информацию о задержаниях на матче «Крумкачей»

На стадионе спортивного комплекса «Олимпийский» в Минске состоялся матч футбольной Первой лиги между «Крумкачами» и «Волной». На трибуне были замечены бойцы ОМОН, чего раньше во время сезона не наблюдалось. Также на матче присутствовал командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Омоновцы не пускали на стадион людей в майках с номером 25 – это игровой номер футболиста «Крумкачей» Александра Ивулина, который был приговорен к 30 суткам ареста за якобы вывешенный БЧБ-флаг в окне. Нескольких человек силовики отвели в бусы. В частности, очевидцы сообщали, что перед стадионом были задержаны две девушки, которые шли на матч с воздушными шариками в виде цифр «2» и «5».





Минская милиция прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале @police_minsk:





«Сотрудниками милиции в территориальное РУВД г. Минска доставлены четверо граждан для установления личности. В настоящий момент граждане отпущены, административный процесс в отношении них не начинался. Милиция обеспечивает охрану общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий. Главная цель правоохранителей – не допустить правонарушений и провокаций среди собравшихся».











