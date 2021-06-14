







"Сегодня пока все работают в обычном режиме. Конечно, мы оценили, у нас в концерне разработан план работы в санкционном случае. Активно прорабатываем замену импортной составляющей, особенно химических компонентов", - подчеркнула Лугина.





Она напомнила, что Европа сильна своей химией, красителями. "Поэтому мы сегодня плотно отрабатываем турецкий рынок, Индия, Китай, чтобы, если вдруг какие-то меры к предприятиям легкой промышленности будут применяться, мы могли и экспортную составляющую, и импортную зависимость переориентировать на другие рынки. Эта работа ведется, и мы готовы", - сказала глава концерна.





Лугина сообщила, что пока явных санкций концерн не видит.





"Хотя были некоторые настроения. Французская фирма Kermel съязвила: "будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле (это негорючее волокно) или нет, мы еще решим". И крупная текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции. Но это касается только одного нашего завода – Оршанского льнокомбината", - рассказала она.