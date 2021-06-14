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Готовность номер один: Концерн "Беллегпром" разработал план работы предприятий в условиях санкций
Источник материала: Партизан
Концерн "Беллегпром" разработал план работы своих предприятий в условиях санкций со стороны Запада, сообщила глава концерна Татьяна Лугина
"Сегодня пока все работают в обычном режиме. Конечно, мы оценили, у нас в концерне разработан план работы в санкционном случае. Активно прорабатываем замену импортной составляющей, особенно химических компонентов", - подчеркнула Лугина.
Она напомнила, что Европа сильна своей химией, красителями. "Поэтому мы сегодня плотно отрабатываем турецкий рынок, Индия, Китай, чтобы, если вдруг какие-то меры к предприятиям легкой промышленности будут применяться, мы могли и экспортную составляющую, и импортную зависимость переориентировать на другие рынки. Эта работа ведется, и мы готовы", - сказала глава концерна.
Лугина сообщила, что пока явных санкций концерн не видит.
"Хотя были некоторые настроения. Французская фирма Kermel съязвила: "будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле (это негорючее волокно) или нет, мы еще решим". И крупная текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции. Но это касается только одного нашего завода – Оршанского льнокомбината", - рассказала она.
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Концерн "Беллегпром" разработал план работы своих предприятий в условиях санкций со стороны Запада, сообщила глава концерна Татьяна Лугина в эфире телеканала СТВ...
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