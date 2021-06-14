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Таро и астрология: Фадеев ищет девушек для особенного шоу
14.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский продюсер Макс Фадеев объявил новый кастинг: на этот раз музыкант решил открыть астрологическое шоу.
Фадеев прославился как продюсер самых популярных артистов: ему удалось раскрутить многих звезд - Линду, Глюкозу, Наргиз, и конечно, группу Serebro. Но после нескольких скандалов, Макс ушел из шоу-бизнеса, переехал на Бали и похудел на 112 килограммов. Однако так и не смог забыть свое призвание и решил начать с нуля.
Фадеев обратил внимание на новые для себя направление - астрологию и Таро: в своем Instagram продюсер объявил кастинг на "не музыкальный, но масштабнейший" проект.
"Мы ищем ярких девушек, которые знают, что такое карты Таро, бодиграф, астрология и психология", - рассказал Фадеев и добавил, что построил целый город для этого шоу.
Поклонники мгновенно отреагировали на новую идею музыканта.
"Шоу ведьм?"; "Когда уже пригласят бабушек?"; "Какие карты, какая астрология? Христос - Истина"; "Максим, куда тебя несет?", - прокомментировали фолловеры.
Восторженный комментарий оставила и экс-коллега звезды - Лариса Долина, которая также
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Экс-продюсер группы Serebro заявил, что готовит новый, масштабный проект никак не связанный с шоу-бизнесом.
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