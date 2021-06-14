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Искупление: принц Гарри обратился за помощью к Кейт Миддлтон

14.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри пытается замолить грехи перед королевскими родственниками: мятежник обратился за помощью к главному миротворцу в семье - Кейт Миддлтон.

Интервью у Опры Уинфри, "голливудский" подкаст и документальный фильм о психическом здоровье - все деяния принца Гарри и его жены Меган Маркл наложили отпечаток на имидж семьи Елизаветы II. Общение родственников сошло на нет, но теперь появился шанс на "новую главу", который дала новорожденная дочь опального принца.

Как сообщило издание Mail on Sunday, Гарри попытался смягчить раскол в семье: сразу после рождения Лили он отправил особенное сообщение Кейт Миддлтон.

В тексте он якобы умолял невестку помочь ему примириться с принцем Уильямом, который по-прежнему игнорирует младшего брата. Таким образом, Гарри еще раз подтвердил роль герцогини как основного миротворца в семье.

По словам источников, к таким действиям мятежника подтолкнул скандал из-за имени дочери Лилибет, которое связано с домашним прозвищем Ее Величества и покойным принцем Филиппом. Из-за этого Маркл и Гарри пришлось снова пойти в суд.

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По сообщениям британских таблоидов, опальный герцог попросил невестку помочь ему вновь войти в семейный круг.
 
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