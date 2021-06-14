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Белорусы Бостона сделали велопробег в поддержку политзаключенных
14.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Они проехали почти 17 километров по знаковым местам Бостона и Кембриджа, а также заглянули в Гарвардский университет.
Все средства, которые участники мировой акции в поддержку Беларуси #MARATHONFORFREEDOM собрали при регистрации, организаторы перечислят потерпевшим спортсменам и семьям политзаключенных.
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Они проехали почти 17 километров по знаковым местам Бостона и Кембриджа, а также заглянули в Гарвардский университет.
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