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БЧБ-акция солидарности в Гамбурге – 7 трогательных фото
14.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне в Гамбурге возле городской ратуши собрались неравнодушные, чтобы поддержать сторонников перемен в Беларуси.
Вот как это было:
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Накануне в Гамбурге возле городской ратуши собрались неравнодушные, чтобы поддержать сторонников перемен в Беларуси.
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