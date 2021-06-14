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Софья Сапега подала жалобу на свое задержание

14.06.2021 09:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О жалобе, поданной россиянкой Софьей Сапега, сообщил ее адвокат Александр Филанович.

Защита 11 июня ознакомилась с документами, касающимися задержания Софьи Сапеги 23 мая, и с другими данными о возбуждении еще одного уголовного дела.

«Рассмотрение жалобы состоится 14 июня в 9.50 в суде Партизанского района. Судебное заседание закрытое», - отметил Филанович.

История вопроса

Напомним, Софья Сапега – девушка экс-редактора оппозиционного телеграм-канала Романа Протасевича, ее задержали вместе с ним в минском аэропорту 23 мая.

В этот день борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Позже стало известно, что команду о принятии «заминированного» борта отдал Александр Лукашенко. Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранителями.

26 мая представитель посольства России в Беларуси встретился с Софьей. Перед этим на белорусском госТВ была опубликована запись допроса, где задержанная признается, что вела телеграм-канал «Черная книга Беларуси».

По словам матери Софии Анны Дудич, ее дочь никогда активно не выражала свою позицию по поводу Беларуси и протестов, была вне политики. Мать шокирована опубликованной записью.

 
Теги: Минск
 
 
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О жалобе, поданной россиянкой Софьей Сапега, сообщил ее адвокат Александр Филанович.
 
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