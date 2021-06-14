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Машинистов белорусских поездов сделали шпионами?

14.06.2021 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такие обвинения прозвучали из Украины.





Из поездов из Беларуси снимают на видео перемещения поездов с вооружением и техникой украинской армии. Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада.

Как отмечается, видеосъемка осуществляется при помощи установленных в кабинах машинистов поездов веб-камер.

"Согласно полученной информации, в кабинах машинистов беларусских поездов, совершающих перемещение из Республики Беларусь в Украину, установлены веб-камеры, осуществляющие видео-фиксацию перемещения поездов с ВВТ (вооружение и военная техника – ред.) ВСУ по территории Украины. Просим принять во внимание", – говорится в сообщении.

61 отдельная пехотная егерская бригада – воинское формирование, предназначенное для действий в лесной и болотистой местности. Несет службу в северных районах Украины.
 
 
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Такие обвинения прозвучали из Украины.
 
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