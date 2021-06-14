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Машинистов белорусских поездов сделали шпионами?
Источник материала: Партизан
Такие обвинения прозвучали из Украины.
Из поездов из Беларуси снимают на видео перемещения поездов с вооружением и техникой украинской армии. Об этом сообщает в Facebook 61-я отдельная пехотная егерская бригада.
Как отмечается, видеосъемка осуществляется при помощи установленных в кабинах машинистов поездов веб-камер.
"Согласно полученной информации, в кабинах машинистов беларусских поездов, совершающих перемещение из Республики Беларусь в Украину, установлены веб-камеры, осуществляющие видео-фиксацию перемещения поездов с ВВТ (вооружение и военная техника – ред.) ВСУ по территории Украины. Просим принять во внимание", – говорится в сообщении.
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Такие обвинения прозвучали из Украины.
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