Почему белорусские предприятия бросились продавать валюту?

Последние статданные свидетельствуют, что в Беларуси выросло чистое предложение иностранной валюты, и благодаря этому страновые резервы увеличиваются. С чем связана такая ситуация на валютном рынке и как долго она продлится?



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Нацбанк скупает избыточную валюту

Если в первом квартале золотовалютные резервы Беларуси на фоне значительных выплат по госдолгу существенно снизились (на 7,1% или на 528,5 млн долларов), то в апреле и мая ситуация кардинальным образом изменилась.

За последние два месяца весны резервы увеличились на 11,9% или на 823,1 млн долларов до 7,76 млрд долларов на 1 июня. Заметный рост ЗВР стал следствием того, что в апреле—мае снизились выплаты государства по госдолгу и одновременно с этим увеличилось предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, которую выкупал Нацбанк.

Так, в мае чистая продажа иностранной валюты с учетом данных на всех сегментах валютного рынка составила 236,8 млн долларов.

В основном это чистое предложение было обеспечено благодаря тому, что субъекты хозяйствования (резиденты) продали валюты на 221 млн долларов больше, чем купили. В апреле, кстати, чистая продажа валюты со стороны субъектов хозяйствования составляла еще больше — 411,8 млн долларов.

Чем же обусловлено столь значительное чистое предложение иностранной валюты на внутреннем рынке?

«Фундаментальная причина — положительное сальдо внешней торговли, то есть экспортная выручка превышает платежи в оплату импорта. Помимо этого, видимо, повлияли на ситуацию и конъюнктурные факторы», — отметил в комментарии для БелаПАН собеседник в финансовых кругах.

Эксперт обратил внимание, что в апреле предприятия уплачивали квартальные налоги, и для выполнения обязательств перед государством предприятиям требовалось больше рублей.

«А в мае наблюдалось укрепление курса рубля, что, видимо, вело к снижению девальвационных ожиданий в реальном секторе экономики, поэтому предприятия по-прежнему больше продавали валюты, чем покупали», — отметил собеседник БелаПАН.

В то же время население в последние месяцы оставалось, несмотря на укрепление рубля, чистым покупателем валюты, хотя поведение физлиц определяющее влияние на валютный рынок в мае уже не оказывало.

Если в апреле физлица купили валюты на 123,1 млн долларов больше, чем продали, то мае чистая покупка со стороны населения составила только 77,8 млн долларов.

Напомним, в первом квартале и весь прошлый год население также выступало чистым покупателем иностранной валюты.

Как физлица и предприятия будут в дальнейшем вести себя на валютном рынке? Сохранится ли чистое предложение иностранной валюты со стороны предприятий?

Валютный рынок: спокойствие или турбулентность

В апреле—мае чистая продажа валюты предприятиями способствовала укреплению курса нацвалюты — на фоне избыточного предложения валюты курс доллара снизился на 3,4% до 2,53 рубля за доллар на 1 июня.

В первой половине июня укрепление курса белорусского рубля к доллару продолжилось, за первые две недели первого месяца лета курс доллара снизился еще на 2% до 2,48 рубля за доллар.

«Укрепление белорусского рубля в июне может быть обусловлено укреплением курса российского рубля. Кроме этого, можно предположить, что из-за возможных жестких санкций со стороны ЕС, которые будут рассматриваться в третьей декаде июня, предприятия решили слить в рубли часть валютной выручки» , — предположил в комментарии для БелаПАН старший аналитик форекс-брокера «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

В то же время население, отметил он, остается чистым покупателем иностранной валюты, поскольку из-за негативного информационного фона девальвационные ожидания в обществе сохраняются повышенными.

«При относительно спокойной ситуации на валютном рынке чистая покупка со стороны физлиц будет относительно небольшой. А предприятия, если внешних шоков не случится, на фоне увеличившейся валютной выручки останутся в этом году чистыми продавцами иностранной валюты», — отметил Иосуб.

Однако, добавил он, внешние шоки из-за рассматриваемых Западом санкций вполне возможны.

«Глубина таких санкций может изменить состояние валютного рынка и привести к увеличению покупки валюты как предприятиями, так и населением», — подчеркнул Иосуб.

Схожей точки зрения придерживаются и другие эксперты. Экономисты видят два вероятных сценария развития ситуации на валютном рынке.

«Если новые западные санкции не коснутся крупных предприятий (доноров бюджета), то влияние санкций на экономику и валютный рынок не будет драматичным» , — предположил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Альтернативный сценарий — введение Евросоюзом жестких санкций в отношении Беларуси.

«Если санкции затронут нефтепереработку, калийные удобрения, если западным инвесторам начнут запрещать иметь в портфеле белорусские гособлигации, то такой поворот событий однозначно будет влиять и на экономику, и на валютный рынок», — резюмировал Муха.