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Почему белорусские предприятия бросились продавать валюту?

14.06.2021 09:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние статданные свидетельствуют, что в Беларуси выросло чистое предложение иностранной валюты, и благодаря этому страновые резервы увеличиваются. С чем связана такая ситуация на валютном рынке и как долго она продлится?

Почему белорусские предприятия бросились продавать валюту?
Фото pixabay.com

 

Нацбанк скупает избыточную валюту

Если в первом квартале золотовалютные резервы Беларуси на фоне значительных выплат по госдолгу существенно снизились (на 7,1% или на 528,5 млн долларов), то в апреле и мая ситуация кардинальным образом изменилась.

За последние два месяца весны резервы увеличились на 11,9% или на 823,1 млн долларов до 7,76 млрд долларов на 1 июня. Заметный рост ЗВР стал следствием того, что в апреле—мае снизились выплаты государства по госдолгу и одновременно с этим увеличилось предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, которую выкупал Нацбанк.

Так, в мае чистая продажа иностранной валюты с учетом данных на всех сегментах валютного рынка составила 236,8 млн долларов.

В основном это чистое предложение было обеспечено благодаря тому, что субъекты хозяйствования (резиденты) продали валюты на 221 млн долларов больше, чем купили. В апреле, кстати, чистая продажа валюты со стороны субъектов хозяйствования составляла еще больше — 411,8 млн долларов.

Чем же обусловлено столь значительное чистое предложение иностранной валюты на внутреннем рынке?

«Фундаментальная причина — положительное сальдо внешней торговли, то есть экспортная выручка превышает платежи в оплату импорта. Помимо этого, видимо, повлияли на ситуацию и конъюнктурные факторы», — отметил в комментарии для БелаПАН собеседник в финансовых кругах.

Эксперт обратил внимание, что в апреле предприятия уплачивали квартальные налоги, и для выполнения обязательств перед государством предприятиям требовалось больше рублей.

«А в мае наблюдалось укрепление курса рубля, что, видимо, вело к снижению девальвационных ожиданий в реальном секторе экономики, поэтому предприятия по-прежнему больше продавали валюты, чем покупали», — отметил собеседник БелаПАН.

В то же время население в последние месяцы оставалось, несмотря на укрепление рубля, чистым покупателем валюты, хотя поведение физлиц определяющее влияние на валютный рынок в мае уже не оказывало.

Если в апреле физлица купили валюты на 123,1 млн долларов больше, чем продали, то мае чистая покупка со стороны населения составила только 77,8 млн долларов.

Напомним, в первом квартале и весь прошлый год население также выступало чистым покупателем иностранной валюты.

Как физлица и предприятия будут в дальнейшем вести себя на валютном рынке? Сохранится ли чистое предложение иностранной валюты со стороны предприятий?

 

Валютный рынок: спокойствие или турбулентность

В апреле—мае чистая продажа валюты предприятиями способствовала укреплению курса нацвалюты — на фоне избыточного предложения валюты курс доллара снизился на 3,4% до 2,53 рубля за доллар на 1 июня.

В первой половине июня укрепление курса белорусского рубля к доллару продолжилось, за первые две недели первого месяца лета курс доллара снизился еще на 2% до 2,48 рубля за доллар.

Почему белорусские предприятия бросились продавать валюту?«Укрепление белорусского рубля в июне может быть обусловлено укреплением курса российского рубля. Кроме этого, можно предположить, что из-за возможных жестких санкций со стороны ЕС, которые будут рассматриваться в третьей декаде июня, предприятия решили слить в рубли часть валютной выручки», — предположил в комментарии для БелаПАН старший аналитик форекс-брокера «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

В то же время население, отметил он, остается чистым покупателем иностранной валюты, поскольку из-за негативного информационного фона девальвационные ожидания в обществе сохраняются повышенными.

«При относительно спокойной ситуации на валютном рынке чистая покупка со стороны физлиц будет относительно небольшой. А предприятия, если внешних шоков не случится, на фоне увеличившейся валютной выручки останутся в этом году чистыми продавцами иностранной валюты», — отметил Иосуб.

Однако, добавил он, внешние шоки из-за рассматриваемых Западом санкций вполне возможны.

«Глубина таких санкций может изменить состояние валютного рынка и привести к увеличению покупки валюты как предприятиями, так и населением», — подчеркнул Иосуб.

Схожей точки зрения придерживаются и другие эксперты. Экономисты видят два вероятных сценария развития ситуации на валютном рынке.

Почему белорусские предприятия бросились продавать валюту?«Если новые западные санкции не коснутся крупных предприятий (доноров бюджета), то влияние санкций на экономику и валютный рынок не будет драматичным», — предположил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Альтернативный сценарий — введение Евросоюзом жестких санкций в отношении Беларуси.

«Если санкции затронут нефтепереработку, калийные удобрения, если западным инвесторам начнут запрещать иметь в портфеле белорусские гособлигации, то такой поворот событий однозначно будет влиять и на экономику, и на валютный рынок», — резюмировал Муха.

 

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Пока ситуация на валютном рынке относительно благоприятная, но внешние шоки могут ее изменить.
 
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