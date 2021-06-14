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Туризм — это снова роскошь? Что готов предложить доведенный до отчаяния бизнес и приобрести белорус

14.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Если бы в Беларуси была премия «Самая невезучая сфера бизнеса», то по итогам 2020-го года туризм занял бы первое место, а после первых пяти месяцев 2021-го авансом взял бы гран-при.

Как отечественный турбизнес пережил все потрясения, которые свалились на его голову, что имеет сейчас и к чему идет? Об этом — соучредитель портала Holiday.by, экс-преподаватель факультета международных отношений, кафедры международного туризма ФМО БГУ Андрей Барашко.

Как развивалась ситуация с весны 2020-го года?

В конце зимы 2020-го года произошел глобальный сбой туризма. Ситуация свелась к двум основным проблемам. Первая: часть туристов застряли за границей и не успели вернуться домой. Вторая: на момент локдауна уже большое количество денег было вложено в раннее бронирование.

Все страны по-разному решали эти проблемы. У нас вроде бы и «Белавиа» не осталась в стороне, и государство что-то пыталось сделать. Но все равно основная нагрузка по эвакуации людей легла на турагентства в сотрудничестве с туроператорами.

И тут я могу рассказать о тех сотрудниках турфирм, этих мальчиках и девочках, которые продают нам путевки. Я преклоняю перед ними голову. Потому что они днями и ночами мониторили рейсы и места на них, вывозили своих туристов из разных точек мира.

Это в прямом смысле был мозговой штурм, когда люди садились и вертели глобус, разрабатывали самые фантастические маршруты. С большего всех вывезли. В конце концов, застряли не только белорусы.

Вторым ударом стали деньги, внесенные в качестве раннего бронирования. И тут наложилась местная специфика белорусского законодательства.

Продолжение материала читайте здесь.

 
 
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Если бы в Беларуси была премия «Самая невезучая сфера бизнеса», то по итогам 2020-го года туризм занял бы первое место.
 
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