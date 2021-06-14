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Украина на реанимобилях вывозит из Беларуси своих граждан

14.06.2021 09:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украинский МИД вывез на родину пять соотечественников, находившихся на лечении в Беларуси, сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

В ночь на 13 июня на реанимобиле пересек границу житель Черкасс, которому в Минске была сделана пересадка почки. Помощи МИДа ждет еще один пациент, отметил Кулеба. «Если будут еще обращения — никого не оставим без внимания, защиты и помощи», — подчеркнул украинский министр.

В условиях прекращения авиасообщения о варианте возвращения домой на реанимобилях соотечественников, которым в Беларуси проводили пересадку органов, Кулеба сообщил 27 мая в эфире украинского телеканала «1+1», передает БелаПАН.

По его словам, таким же способом в Беларусь будут транспортировать тех, кто стоит в очереди на операцию.

Сейчас на операциях в Беларуси находится 26 граждан Украины, еще около 160 — в очереди и в ближайшее время должны ехать туда, отметил министр.

«Из 26 десять уже на связи с посольством. Из тех десяти, с которыми установлен контакт, двум уже оказана помощь, — сказал Кулеба. — У нас будут 24 часа в распоряжении находиться реанимобили, чтобы вывозить людей. Не надо лететь самолетом».

«Мы 109 украинцев вывезли из сектора Газа, мы знаем, как решать эти проблемы. Мы найдем решение и для таможни, и для ПЦР-тестов, и для перевозки. Каждый гражданин Украины может рассчитывать на нашу поддержку. Украинское государство уже неоднократно доказывало, что оно не бросает своих граждан в беде», — заявил глава украинской дипломатии.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский МИД вывез на родину пять соотечественников, находившихся на лечении в Беларуси, сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
 
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