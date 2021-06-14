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Софья Сапега обжаловала в суде свое задержание

14.06.2021 09:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россиянка Софья Сапега, сопровождавшая белорусского блогера Романа Протасевича и задержанная вместе с ним после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске, подала в суд жалобу на свое задержание.

Об этом в воскресенье, 13 июня, адвокат Александр Филанович сообщил нескольким агентствам.

"В четверг адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на свое задержание в суд. Рассмотрение жалобы состоится в суде Партизанского района 14 июня 2021 года. Судебное заседание закрытое", - указал Филанович.

Он также отметил, что против россиянки в Следственном комитете Беларуси возбуждено еще одно дело. По сведениям правозащитного центра "Весна", девушка является подозреваемой по уголовной статье о "разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды". Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В то же время "Новая газета" со ссылкой на неназванного собеседника сообщила, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Обвинение девушке еще не предъявлено, передает DW.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянка Софья Сапега, сопровождавшая белорусского блогера Романа Протасевича и задержанная вместе с ним после посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске,...
 
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