ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем

14.06.2021 09:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Страны G7 "глубоко обеспокоены" продолжающимися нарушениями белорусскими властями прав человека, фундаментальных свобод и международного права.

В качестве примера они приводят инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair, выполнявшего рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, арест независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги.

Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в воскресенье, 13 июня, по итогам саммита в британском Карбис-Бэй.

"Мы будем вести совместную работу для привлечения виновных к ответственности, в том числе путем введения санкций, продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - подчеркивается в заявлении "большой семерки".

G7 призвала режим Александра Лукашенко "изменить курс" и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Большая семерка" также настаивает на том, чтобы власти Беларуси "вступили в конструктивный диалог со всеми слоями общества" и "провели новые свободные и справедливые выборы", подчеркивается в заявлении, передает DW.

Московский механизм предоставляет государствам-участникам возможность направить в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Процедура уже применялась в отношении Беларуси в 2011 году. До этого ОБСЕ запускала механизм в 2018 году - в отношении России. Тогда ставилась цель расследовать нарушения прав человека в Чечне. В сентябре 2020 года 17 государств-участников ОБСЕ инициировали отправку экспертов в Минск для мониторинга ситуации с усилением давления властей в свете массовых протестов после выборов президента.

Ранее Светлана Тихановская в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung выразила уверенность, что странам Запада необходимо расширить санкционный список по Беларуси. "В перечень следует добавить судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, людей из номенклатуры", - подчеркивала она.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны G7 "глубоко обеспокоены" продолжающимися нарушениями белорусскими властями прав человека, фундаментальных свобод и международного права.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Нам пришлось стать нацией". Снят фильм о боксере Кудине, которому грозит экстрадиция из РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by