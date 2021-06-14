Абоненты А1 смогут получать бонусы за входящие минуты из других сетей

С 10 июня 2021 года абонентам актуальных тарифов А1 стала доступна уникальная для белорусского рынка услуга «Копилка». Подключив ее, абоненты будут получать на свой баланс бонусы за каждую минуту входящего звонка от других мобильных операторов Беларуси. Каждая минута принесет 1 копейку.

Чем больше звонков принимает абонент и чем дольше они по продолжительности, тем больше выгоды он получает.

Подключить «Копилку» могут физические лица – абоненты тарифных планов «Стартовый», «Комфорт S», «Комфорт M», «Комфорт L», «Комфорт XL» и «Без Лимита». Абонентская плата за пользование услугой «Копилка» составляет 1 рубль в месяц. При этом абонентам тарифных планов «Стартовый» и «Комфорт S» до 31 августа 2021 года услуга доступна по специальной цене 0,50 рубля в месяц.

По итогам месяца бонусы суммируются и будут зачислены на лицевой счет абонента в течение 5 дней, о чем пользователь получит информационное сообщение. Бонусы могут быть использованы в счет оплаты любых услуг связи А1, а также оборудования, приобретенного в рассрочку в А1.

Подключить услугу «Копилка» можно до 31 августа 2021 года в приложении «Мой А1», в Личном кабинете на сайте A1.by или при обращении к консультантам в магазинах компании.