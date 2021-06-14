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Под Новороссийском проходит международное учение «Славянское братство – 2021». Участвуют военнослужащие Беларуси, России и Сербии

14.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Новороссийском проходит международное учение «Славянское братство – 2021». Участвуют военнослужащие Беларуси, России и Сербии

Общие задачи – ради совместной безопасности. Международное тактическое учение «Славянское братство – 2021» набирает обороты под Новороссийском. 

Место дислокации военнослужащих Беларуси, России и Сербии – полигон Раевский. Уже отработали десантирование парашютным и беспарашютным способом, одновременный выход из трёх вертолётов и приземление в назначенное место. Впереди – преодоление водных преград и боевые стрельбы. 

Алексей Татаринович, командир отделения 103-й воздушно-десантной бригады (Витебск): «У нас задача стоит у взвода – выезд на воду, стрельба на воде по мишеням, плюс взаимодействие с танкистами. Такие задачи мы выполняем в первый раз. И опыт большой водителям, и наводчикам. Совершить манёвр на воде и отстреляться – это реально очень сложно». 

Активная фаза российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство» пройдёт на этой неделе – с 16 по 18 июня. Всего принимают участие 800 военнослужащих, нашу страну представляют витебские десантники, а в помощь – 160 единиц военной и специальной техники. В этом году на «Славянском братстве» отрабатывают совместную борьбу с терроризмом.

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Теги: Витебск
 
 
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Общие задачи – ради совместной безопасности. Международное тактическое учение «Славянское братство – 2021» набирает обороты под Новороссийском.  Место дислокации...
 
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