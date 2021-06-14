|
Под Новороссийском проходит международное учение «Славянское братство – 2021». Участвуют военнослужащие Беларуси, России и Сербии
Источник материала: ОНТ
Общие задачи – ради совместной безопасности. Международное тактическое учение «Славянское братство – 2021» набирает обороты под Новороссийском.
Место дислокации военнослужащих Беларуси, России и Сербии – полигон Раевский. Уже отработали десантирование парашютным и беспарашютным способом, одновременный выход из трёх вертолётов и приземление в назначенное место. Впереди – преодоление водных преград и боевые стрельбы.
Активная фаза российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство» пройдёт на этой неделе – с 16 по 18 июня. Всего принимают участие 800 военнослужащих, нашу страну представляют витебские десантники, а в помощь – 160 единиц военной и специальной техники. В этом году на «Славянском братстве» отрабатывают совместную борьбу с терроризмом.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Новороссийском проходит международное учение «Славянское братство – 2021». Участвуют военнослужащие Беларуси, России и Сербии
Общие задачи – ради совместной безопасности. Международное тактическое учение «Славянское братство – 2021» набирает обороты под Новороссийском. Место дислокации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)