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В Минске спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции
Источник материала: ОНТМинске спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции" class="one-news__figure-img">
В Минске на улице Долгобродской спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции. Об этом
Никто не пострадал, пожар был ликвидирован в 02:41.
Технологический процесс предприятия не нарушен. Накануне проводились подготовительные работы оборудования – запуск печей и подготовка цеха к работе.
Причина пожара устанавливается. Возможно, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки в трансформаторной подстанции.
Фото: МЧС
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В Минске на улице Долгобродской спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции. Об этом сообщает МЧС. Никто не пострадал, пожар был ликвидирован...
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