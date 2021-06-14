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В Минске спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции

14.06.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанцииМинске спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции" class="one-news__figure-img">

В Минске на улице Долгобродской спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции. Об этом сообщает МЧС.

Никто не пострадал, пожар был ликвидирован в 02:41. 

Технологический процесс предприятия не нарушен. Накануне проводились подготовительные работы оборудования – запуск печей и подготовка цеха к работе. 

Причина пожара устанавливается. Возможно, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки в трансформаторной подстанции.

Фото: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Долгобродской спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции. Об этом сообщает МЧС. Никто не пострадал, пожар был ликвидирован...
 
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