В Минске спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции

Источник материала: ОНТ

Минске спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции" class="one-news__figure-img">

В Минске на улице Долгобродской спасатели ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции. Об этом сообщает МЧС.

Никто не пострадал, пожар был ликвидирован в 02:41.

Технологический процесс предприятия не нарушен. Накануне проводились подготовительные работы оборудования – запуск печей и подготовка цеха к работе.

Причина пожара устанавливается. Возможно, возгорание произошло из-за короткого замыкания проводки в трансформаторной подстанции.

Фото: МЧС

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