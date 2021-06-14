В Сирии обстреляли одну из крупнейших больниц. Есть жертвы

Источник материала: ОНТ

Новые жертвы в Сирии. В результате атаки с применением артиллерийских снарядов погибли люди.

На северо-западе страны – в городе Африне – обстреляли одну из крупнейших больниц в регионе. Сообщается как минимум о 13 жертвах среди мирного населения, есть погибшие и среди медиков. Десятки человек получили ранения. Пока неясно, кто стоял за ракетными ударами. Обстрел вёлся из районов дислокации правительственных войск и курдских ополченцев. Сам город Африн контролируют протурецкие боевики.

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