|
В Сирии обстреляли одну из крупнейших больниц. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Новые жертвы в Сирии. В результате атаки с применением артиллерийских снарядов погибли люди.
На северо-западе страны – в городе Африне – обстреляли одну из крупнейших больниц в регионе. Сообщается как минимум о 13 жертвах среди мирного населения, есть погибшие и среди медиков. Десятки человек получили ранения. Пока неясно, кто стоял за ракетными ударами. Обстрел вёлся из районов дислокации правительственных войск и курдских ополченцев. Сам город Африн контролируют протурецкие боевики.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые жертвы в Сирии. В результате атаки с применением артиллерийских снарядов погибли люди. На северо-западе страны – в городе Африне – обстреляли одну из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)